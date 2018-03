Jesper Saltvik Pedersen tok Norges første gull

Publisert: 14.03.18 08:50 Oppdatert: 14.03.18 09:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ALPINT 2018-03-14T07:50:49Z

Jesper Saltvik Pedersen (18) har tatt Norges første gull i Paralympics. Han var favoritt i storslalåm - og innfridde.

– Jeg tror ikke jeg helt har skjønt det, det er utrolig stort, sier gullgutten til NRK.

Han hadde mer enn sekundet å ta igjen på amerikanske Tyler Walker etter 1. omgang, men kjørte en dundrende 2. omgang og tok gullet. Walker endte 34 hundredeler bak.

Tirsdag tok 18-åringen bronse i super-kombinasjonen.

– Det har gått over all forventning. To medaljer, og så har jeg én øvelse igjen, sier Pedersen til NRK.

Storslalåmrennet ble dramatisk i og med at to av forhåndsfavorittene røk ut av medaljekampen allerede i 1. omgang.

Nederlandske Jeroen Kampschreur – også han 18 år - kjørte inn til klart beste tid - men ble senere diskvalifisert etter en feil portpassering.

Franskmannen Francois Frederic var også blant favorittene, men ble hengende igjen i startgaten og var derfor sjanseløs.

Jesper Saltvik Pedersen er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Han kommer fra Karmøy og representerer Plogen Skiklubb. Han var bare to år gammel da han første gang kjørte sit-ski - den gang med ledsager. Fra han var seks år, har han kjørt på egen hånd.

Denne vinteren har han vunnet verdenscupen sammenlagt.

I storslalåm har Pedersen vært best i verden denne vinteren, og han innfridde altså da det gjaldt som mest, i Pyeongchang.

Han åpnet Paralympics med å bli nummer seks i utfor, deretter nummer fire i super-G, før den første medaljen kom med bronse i superkombinasjonen tirsdag.

Til tross for funksjonshemmingen har han alltid vært en veldig aktiv gutt, som blant annet har drevet med fotball, håndball og basketball, i tillegg til alpint.

Paralympics-sjefen Cato Zahl Pedersen er den siste nordmann som har tatt gull i alpint. Det skjedde på Lillehammer i 1994.

Norge har nå totalt fem medaljer i Paralympics. Målet har vært syv.

Tidligere onsdag tok Vilde Nilsen sølv og Eirik Bye bronse på sprint. Tidligere har Håkon Olsrud tatt bronse i langrenn. I tillegg kommer de to medaljene som Jesper Saltvik Pedersen har skaffet.