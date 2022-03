SEIERHERRE: Aleksander Aamodt Kilde vant i Kvitfjell.

Kilde knuste konkurrentene i Kvitfjell: Vant super-G-cupen

Med Kjetil Jansrud på plass i målområdet, suste Aleksander Aamodt Kilde inn til seier i super-G i Kvitfjell. Karrierens første seier på hjemmebane holdt også til å avgjøre super-G-cupen.

Av Daniel Nerli Gussiås

Mens ingen av storkanonene klarte å vippe Aamodt Kilde ned fra toppen av resultatlisten, var det unggutten James Crawford som holdt på å spolere det hele mot tampen.

Overraskelsen fra Canada ledet lenge, men ved målgang hadde en nervøs Aamodt Kilde marginene med seg. Syv hundredeler holdt i massevis i hans 17. forsøk på hjemmebane.

– For en drømmedag dette ble. Det var akkurat dette scenarioet jeg ønsket meg da jeg våknet i dag. Å sikre krystallkula med den første seieren i Kvitfjell, det er kult. Jeg var helt på grensen et par ganger, men jeg følte jeg hadde en grunnfart som kunne bære meg videre. Det er veldig gøy å kjøre på ski når det er sånn, sier Aamodt Kilde til NRK.

Nordmannens sesong har stort sett vært en eneste triumfferd etter skadecomebacket i november. Han har nesten overrasket seg selv etter å ha vært ute med en korsbåndskade i nesten hele 2021.

– Det er rart å komme tilbake og være i bedre form enn før man skadet seg. Det handler om å gjøre de riktige tingene underveis, samtidig som jeg har vært litt heldig. Det teamet jeg har rundt meg gjør at det er en fryd å være på det norske landslaget om dagen, sier vinneren.

Nordmannen kjørte inn til en overlegen ledelse tross en feil tidlig i løypa.

– Dette er råskap og eleganse fra Aleksander, sa NRK-ekspert Lars Elton Myhre i det Aamodt Kilde krysset mållinjen 73 hundredeler foran østeriske Vincent Kriechmayr.

Dominik Paris, som vant gårsdagens utfor, så en stund ut til å kunne true Aamodt Kilde, men nordmannen holdt italieneren unna. Det samme gjort han med Matthias Mayer, som til slutt ble nummer tre.

– Jeg er egentlig tilfreds. Det føltes bra, og jeg var nære pallen. Dette er en rask løype som hadde perfekt snø i dag. Det var litt vind på toppen, så noen var nok helligere enn andre, sier Paris til NRK.

KLARTE IKKE NÆRME SEG: Dominik Paris var bare en av storkanonene som måtte gi tapt for Aleksander Aamodt Kilde.

Kjetil Jansrud, som la opp i går, lot seg imponere over det lagkompisen leverte søndag.

– Jeg håper han fortsetter i dette sporet. Aleksander kjørte fantastisk i dag, slik han har gjort i hele år. De som skal ta Aleksander må gi alt, og da gjør man småfeil. Det er en stor fordel for han. Dette betyr alt for oss som nordmenn. Vi har denne mulighetene til å vise oss frem på hjemmebane, så dette er de viktigste rennene for oss, sier Jansrud til NRK.

Kilde vant også krystallkula i super-G-cupen i 2016. I 2020 vant han sammenlagtcupen.

Adrian Smiseth Sejersted ble nummer syv. Rasmus Windingstad ble nummer 33.