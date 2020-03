VINNER SAMMENLAGT: Aleksander Aamodt Kilde blir første nordmann siden Aksel Lund Svindal i 2009 til å vinne verdenscupen i alpint. Foto: Stian Lysberg Solum

Kilde verdenscupvinner etter avlysning: – Surrealistisk

Aleksander Aamodt Kilde er vinner av verdenscupen sammenlagt i alpint etter at rennene i Kranskja Gora er avlyst på grunn av coronaviruset.

– Det er helt fantastisk og veldig surrealistisk, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

På grunn av coronavirus-situasjonen valgte Det internasjonale skiforbundet (FIS) å droppe renn i Slovenia denne uka. Det er en avgjørelse Kilde støtter.

– Det kom brått på med tanke på avlysning, og det er synd vi ikke får kjempet helt til siste konkurranse, men sånn som situasjonen er nå er folks helse det viktigste. Avgjørelsen som FIS har tatt er veldig bra. I denne sammenheng blir idrett nummer to på lista, sier han.

Kilde overtok ledelsen i verdenscupen sist helg på Hafjell da han ble nummer to i utfor.

– Det har vært en helt fantastisk sesong. Det har vært resultater jeg ikke kunne drømt om og en stabilitet som er helt overraskende, oppsummerer Kilde sesongen, og takker alle sine nærmeste.

Det er første gang en nordmann vinner sammenlagtseieren siden Aksel Lund Svindal gjorde det samme i 2009. Marcel Hirscher har vunnet «den store kula» hver eneste år siden 2012, men ga seg som toppidrettsutøver før årets sesong.

Alexis Pinturault tar andreplassen i verdenscupen sammenlagt. Henrik Kristoffersen blir nummer tre. De to i lag med Kilde har kjempet om seieren i verdenscupen hele sesongen.

– Det har vært en helt rå sesong, med jevne resultater. Vi har kjempet tre stykker i toppen, og de to er noen fantastiske idrettsutøvere som presterer resultatet etter resultat. Det har vært en kamp helt til slutten og det har variert veldig. En ny situasjon for meg som jeg ikke hadde forventet i det hele tatt. Det har ikke helt gått opp for meg enda, sier en lykkelig Kilde.

Krystallkule blir det også på Kristoffersen. Rælingen-kjøreren blir stående igjen som vinner av både slalåmcupen og storslalåmcupen. I slalåm vant Kristoffersen kun to poeng foran franske Clément Noël, mens differansen er på seks poeng i storslalåm. Her ble Pinturault nummer to. Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer seks, mens Kilde endte på sjuendeplass.

Beat Feuz fra Sveits vant utforkula, mens hans landsmann Mauro Caviezel tok super-G-kula. Loïc Meillard, også han fra Sveits, vant parallell-cupen foran Rasmus Windingstad.

Også Pinturault får med seg en «kule» hjem etter at han gikk til topps i kombinasjonscupen.

