Norske Mina Fürst Holtmann med sensasjonell 2. plass i storslalåm

Mina Fürst Holtmann (24) ledet overraskende verdenscuprennet i storslalåm i franske Courchevel etter første omgang. Hun ble til slutt nummer to, bare fire hundredeler fra seieren.

Oppdatert nå nettopp

Det er hennes første pallplass i verdenscupen. Vinner ble italienske Federica Brignone.

– Mina vinner 2. plassen, fastslår Lars Elton Myhre som NRK-ekspert.

– Jeg har utrolig for den innsatsen Mina har lagt ned gjennom mange år. Så mange nedturer.

Bærum-alpinisten ble nummer fire i verdenscup-åpningen i Sölden og viste tirsdag at det resultatet ikke var noen tilfeldighet.

Maria Therese Tviberg (25) fra Geilo kjørte en kanon finaleomgang og kjørte seg opp til 8. plass. Hun hadde bare 86 hundredeler fram til vinneren.

Mina Fürst Holtmann lå ett tidel foran italienske Marta Bassino før finaleomgangen, mens det var 13 hundredeler ned til Federica Brignone, også hun italiener. Det var altså veldig jevnt. Det var hele 11 kvinner innenfor 88 hundredeler. Avstanden ned til superstjernen Mikaela Shiffrin var 1.33 sekunder.

– Hun viser ingen respekt, Mina , sa NRKs ekspertkommentator Lars Elton Myhre på direkten da Holtmann kjørte 1. omgang.

– Hun har vist en stabilitet denne sesongen som hun ikke har vist før - og vi vet at hun har et ekstremt toppnivå, sa kommentatoren, som tidligere har vært mentor for henne i Team Morgendagens Helter.

– Det er et helt annet trykk på Mina nå enn hun har vært borti tidligere, sa Lars Elton Myhre før starten gikk i finalen.

– Ingen tegn til at hun er nervøs, fastslo han underveis.

Det holdt nesten til seier. Men 2. plass var som en seier for Bærum-løperen.

Mina Fürst Holtmann ble juniorverdensmester i utfor i 2015.

I tillegg til å være alpinist i verdenstoppen, er hun også en meget habil tegner.

Mina Fürst Holtmann, Kristin Lysdahl, Maria Therese Tviberg, Kaja Norbye og Thea Louise Stjernesund kom alle til finaleomgangen.

Publisert: 17.12.19 kl. 11:19 Oppdatert: 17.12.19 kl. 14:30

Mer om

Flere artikler