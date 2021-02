FARTSLAGET: Ragnhild Mowinckel (t.v.) og Kajsa Vickhoff Lie (t.h) utgjør Norges fartslag i VM i Cortina i Italia. Her utenfor lagets utøverhotell. Foto: Torstein Bøe, NTB

Mowinckels lykketreff: Lagvenninnen som imponerer

CORTINA (VG) Mens Ragnhild Mowinckel (28) sakte, men sikkert, kjemper seg tilbake fra skade kommer Kajsa Vickhoff Lie (22) stadig nærmere verdenstoppen. Det passer moldenseren utmerket.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mowinckel en populær utøver blant pressen i både inn- og utland. Riktignok får hun ikke smilt like bredt som vanlig under munnbindet hun bærer gjennom pressesonen i VM-byen Cortina. Men etter de to OL-sølvmedaljene i Pyeongchang i 2018, og VM-bronsen året etterpå har hun skaffet seg en stor posisjon i alpinsirkuset og man ventet på at hun skulle ta steget opp til en gullmedalje i et mesterskap.

Dessverre for 28-åringen kom skadene. To korsbåndskader for halvannet år siden har satt henne kraftig tilbake, og det har tatt tid å bli trygg nok til å finne toppfarten i løypene igjen.

Sesongbeste i utfor er niendeplass, dermed har hun ikke for store forventninger til resultat i lørdagens utforrenn.

– Akkurat nå så føler jeg at det jeg driver på med er et steg i riktig retning hele veien. Jeg vil selvsagt være i toppen, men må se realitetene i hvor jeg er og hvor jeg har vært i den siste tiden. Hvis jeg klarer å få til mine mål på skiene så håper jeg at resultatet gjenspeiler det, sier Mowinckel til VG.

KLAR: Ragnhild Mowinckel under fredagens trening i utfor. Lørdag er det alvor med renn i Cortina. Foto: Torstein Bøe, NTB

Trives i Italia

Hun forteller at hun synes bakken er «fantastisk» og at hun gleder seg til å kjøre og kjenner på lite redsel for nye skader.

Selv om fjernt og nær vil høre om hennes tøffe periode og comeback-fase, passer det utmerket at lagvenninnen Kajsa Vickhoff Lie stjeler litt fokus med sitt gjennombrudd i verdenstoppen denne sesongen.

– Du, det er helt fantastisk. Det gøyeste med henne er hvor hardt hun jobber og hvor tålmodig hun er. Den kjøringen hun gjør i renn nå har hun gjort i en lengre periode. Det er gøy for min del når vi trener sammen at jeg kan vite hvor hun ligger og hva hun er kapabel til. Det hjelper for min del. Nå er det ting jeg sliter med, som hun løser. Nå kan jeg lære av henne.

– Tett i toppen

En pallplass i super-G og to fjerdeplasser (én i samme disiplin og en i utfor) viser at hun med en god dag kan kjempe om medalje, lørdag.

– Jeg digger løypa. Den er nokså lett, med en fin balansegang mellom å gå «rett på» og å måtte svinge. Det blir tett i toppen, i morgen, spår Vickhoff Lie i møte med VG etter siste gjennomkjøring.

– Hun er motivert, giret og har store ambisjoner så der er det bare å henge med i svingene skal man være med henne, avslutter Mowinckel.

PS: Utforrennet sendes på NRK 1 lørdag fra 11:00.