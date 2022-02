Riiber fraktet til karantenehotell: − Kom inn i en bil som var full av klor

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Norges store gullhåp i kombinert Jarl Magnus Riiber er plassert i karantenehotell etter han testet positivt for corona torsdag. Han beskriver reisen dit som surrealistisk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

– Det er litt surrealistisk. Man kom inn i en bil som var full av klor. De hadde jobbet godt for å unngå smitte i sykebilen. Man ble fraktet runt som en smittebombe og møtte mye folk i heldekket plastikklær, sier Riiber.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på Discovery+

Nyheten om den positive coronatesten, som VG avslørte torsdag ettermiddag, ble bekreftet i en pressemelding av Olympiatoppen kort tid etter. Der kommer det også frem at kontrollprøven var positiv.

STUDIO: Se hele OL-programmet HER.

– Utenfor gangene er alt dekket av klor og du føler at du går gjennom en badehall i bygget her. Det er ekstreme tiltak på smittevern helt til man er innenfor hotelldøra, forteller han.

Med et håp om å fortsatt rekke noen konkurranser i lekene gjør Riiber tiltak for holde kroppen i gang.

– Vi jobber med å få inn en sykkel. Ellers blir det å løpe ti meter fra døra til vinduet et par ganger om dagen. Man må gjøre det beste ut av det man har. Det er bare kreativiteten som setter grenser, sier han til VG og forteller at han «mister frisk luft og livsgnist» på karantenehotellet.

Sportssjef for kombinert Ivar Stuan forteller at Riiber har hatt en times løpetur torsdag og en times sykkeltur fredag inne på hotellrommet sitt.

– Det har vært ved greit mot. Jeg har vært innstilt på at dette scenariet kunne skje. Jeg har sett hvor mange kjente og ukjente som får corona. Det er ikke lenge siden jeg var med i NM i Kollen og der var det snakk om noe helt annet. Så jeg tenker at det handler om innstillingen før OL også, forteller han.

Estiske Kristjan Ilves var den første kombinertløperen til å teste positivt. Fredag ble det bekreftet at de tyske kombinertsjernene Eric Frenzel og Terence Weber også har testet positivt for corona. Dermed er fire av topp-syv i verdenscupen er ute.

På spørsmål om hva han synes om at OL går av stabelen, tross den pågående pandemien:

– Høl i hue. Det var så mye trykk på smitte før avreise, og sjansen for å få det (corona) før avreise var altfor stor. Jeg skulle ønske at de kunne puttet alle konkurransene mot slutten av OL. Men det er lett for meg å si nå at det skulle vært avlyst.

TESTET POSITIVT: Norges store gullhåp i kombinert Jarl Magnus Riiber testet positivt for corona torsdag.

Riiber fikk den tunge beskjeden om at han hadde levert en positiv test av treneren sin torsdag.

– Jan Schmid banken på døra tidlig på morgenen. Det var etter at vi fikk beskjed om at vår estiske lagkamerat var positiv. Så den natten lå man og forberedte seg på at det kunne skje. Det var derfor ikke noe sjokk, sier kombinertstjernen og fortsetter:

– Det tok ganske lang tid før vi fikk svar på ny test som avkreftet eller bekreftet om den første var riktig. Det tok fort syv-åtte timer før jeg fikk svar på den neste prøven. Da var det egentlig.... da fikk jeg en natt til på utøverlandsbyen før jeg for et par timer siden ble fraktet bort på coronahotellet.

Gull-håpet forteller at det kom noen inn på rommet hans i 14:30-tiden (lokal tid) og fortalte at han skulle bli hentet om 20 minutter.

– Jeg pakket en bag for å være borte i ti dager. Drikke og snack og ting jeg kan trene inne med, forteller han.

Riiber er regnet blant de største favorittene til å stikke av med de gjeveste medaljene i alle kombinertøvelsene.

– Jeg har ikke rukket å få noen symptomer ennå. Det venter jeg spent på. Det er litt jetlag og vi er i høyden, så det er litt sånt også, forteller gullfavoritten og svarer på hvordan han ser på OL-mulighetene:

– Om jeg blir dårlig, så ryker fort hele OL. Men om det blir en lett forkjølesele, så lever jeg i troen på at jeg kan bli med på de neste konkurransene.