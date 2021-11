USIKKER: Kjetil Jansrud er usikker på om det er hans siste sesong som alpinist.

Jansruds usikre fremtid: − Ser på det som min siste sesong

FROGNERPARKEN (VG) Kjetil Jansrud (36) går inn i sin 18. sesong i verdenscupen og har annonsert at Beijing-OL vil bli hans siste. Om det er hans siste sesong som alpinist er han usikker på.

Av Sebastian Melsom Johansen

– Det er hvert fall siste OL, og jeg ser på det her som min siste sesong, sier Jansrud til VG kun et steinkast unna sin nye millionvilla på Frogner i Oslo.

Vinstragutten har notert seg for hele 23 verdenscupseiere, fem OL-medaljer og tre VM-medaljer. Med andre ord en helt fantastisk karriere.

Fartsfantomet har vunnet alt man kan tenke seg, og det i en tid hvor han konkurrerte mot legender som Aksel Lund Svindal, Bode Miller, Didier Cuche og flere.

36-åringen hadde en litt skuffende fjorårssesong med en tredjeplass i Val Gardena som beste resultat. Nå føler han seg i bedre form enn på flere år, og er klar for å gyve ut på det som altså kan bli hans siste sesong.

– Jeg er veldig komfortabel med at det kan være min siste sesong. Det føles riktig både med tanke på familie og prestasjonene i fjor. Nå håper jeg det blir et helt annet år i år da, sier Jansrud og utdyper:

– Men der ligger også «cluet». For når vi da er på vei til OL, da har halve sesongen gått. Om jeg da har herjet og har vunnet masse renn og merker at den lidenskapen og kjærligheten til idretten er der, er det ikke sikkert at det å bytte det ut med noe annet er så fristende. Så da er det bare å be på sine knær hjemme om det er fornuftig og riktig å ta en sesong til.

– Hva ville vært drømmeavslutningen din?

– Det hadde vært å vinne hvert eneste renn, altså «herja». Komme til Kvitfjell og vinne begge rennene der og sagt: takk for meg. Lede både utfor- og super-G-cupen med over 100 poeng, så du trenger ikke engang å være med der. Du kan bare dra ned og hente krystallkulen. Men da vet jeg at jeg hadde stått der og nektet og gi meg. For som idrettsutøver elsker du det jo når det går bra. Du brenner for de grønne tallene og opplevelsen av å vinne verdenscuprenn, svarer Jansrud og fortsetter:

– Så jeg ser ikke for meg da at jeg legger opp. Så det finnes egentlig ikke noe perfekt sesong for en sånn «legg opp»-situasjon. Men planen min er å kunne være konkurransedyktig og vinne verdenscuprenn.

Fartskanonen er likevel åpen for at det kan bli slutten på alpinvisa, uansett hvor bra han presterer.

– Og det kan godt hende at jeg kjenner i løpet av sesongen, med tanke på hvordan det går nå med et barn som vil være 1,5 år at jeg overrasker meg selv, at jeg har en veldig god sesong, men likevel legger opp. Så det er noen smådetaljer der som ikke er helt banket i stein enda, sier Jansrud.

På spørsmål om hva som er hans topp tre beste opplevelser i karrieren er, sliter han med å svare. Første verdenscupseier i Kvitfjell, OL-gullet i Sotsji og 2015-sesongen trekkes frem. Også avslutningsrenner i Åre der han delte pallen med Aksel Lund Svindal nevnes.

– Det har vært så mange gode opplevelser, så topp-tre er egentlig ganske vanskelig. Men det er jo egentlig en bra ting, for det betyr at jeg har hatt mange gode opplevelser.

LIVERPOOL-FAN: Kjetil Jansrud er en ivrig Liverpool-supporter, men tør ikke å love at det blir sesongkort på Anfield når han legger opp som alpinist.

Jansrud er også en ivrig Liverpool-fan og har fulgt laget siden han var liten. Men når karrieren er over, tør han ikke å love at det blir noe sesongkort på Anfield.

– Jeg har «jæskelig» lyst til å si ja, men så vet jeg at det er en samboer der hjemme skal lese dette, så jeg kan ikke si ja. Men det blir mye møter rundt England når jeg drar, sier alpinisten med et stort smil om munnen og forteller at han er veldig fornøyd med klubbens resultater de siste årene.

– Jeg blir litt utakknemlig, for du glemmer hvor ulidelig kjipt det var å være Liverpool-supporter for fem-seks år siden, opp til ti egentlig. Det var så mange år med tørke, rett og slett.