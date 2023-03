STORT SAVN: Mikaela Shiffrin har vært veldig åpen om at hun ble sønderknust da hennes far brått gikk bort i 2020.

Mikaela Shiffrins hjertesukk: − Skulle ønske det var annerledes

LILLEHAMMER (VG) Allerede flere år før hun vant hjertet til Aleksander Aamodt Kilde (30), fortalte Mikaela Shiffrin (27) ivrig til sin far om en sjarmerende og dyktig alpinist fra Norge. Det gjør vondt at to av hennes livs viktigste menn aldri møttes.

– Dessverre møttes de ikke. Jeg skulle virkelig ønske det var annerledes, for jeg vet at min far hadde elsket Aleksander, så ja ... det skulle jeg virkelig ønske.

Ordene tilhører Mikaela Shiffrin, den populære amerikanske idrettsstjernen som snart i to år har vært kjæresten til Norges utforkonge Aleksander Aamodt Kilde.

I intervjuet med VG forteller hun åpenhjertig om hvorfor hun så gjerne skulle ønske at hennes norske kjæreste fikk møte hennes far, hvordan hun allerede mange år før hun vant hjertet til Kilde snakket varmt om nordmannen til faren sin og om hun kunne tenke seg å flytte til Norge i fremtiden.

I februar 2020 opplevde Shiffrin ett av sitt livs vondeste dager.

Hennes «bestevenn», «helt», «rådgiver», far og kanskje aller viktigste støttespiller, Jeff, gikk brått bort. Den amerikanske superstjernen ble sønderknust, tok en måneds pause fra idretten og var på et tidspunkt innom tanken på å slutte med alpint.

Den ofte åpenhjertige 27-åringen har flere ganger snakket ut om den store sorgen, og i kjærestens ferske TV-serie på Viaplay forteller hun om hvordan hun ikke ønsket å date eller bli ordentlig glad i noen etter at faren døde.

Selv om Shiffrins norske følgesvenn aldri fikk møte en av de viktigste personene i hennes oppvekst og liv, så visste faren hennes likevel veldig godt hvem Kilde var.

– Min far visste faktisk en del om ham, fordi jeg har snakket mye om «Aleks» i mange år, sier Shiffrin og flirer da hun skjønner hvilken retning intervjuet med VG er i ferd med å ta.

– Du sier du snakket mye til faren din om Kilde? Selv om dere først ble kjærester i 2021?

– Haha, ja. Da jeg for første gang møtte «Aleks» var det på en skicamp i Chile. Det er vel kanskje sånn åtte år siden nå. Jeg tenkte sånn «åh, han var en gutt jeg likte», men så bodde han i Norge liksom – og det føltes veldig langt unna, mimrer Shiffrin.

I NORGE: Mikaela Shiffrin var sist uke på plass på Kvitfjell for å kjøre verdenscup.

Allerede etter bare ett veldig kort møte hadde Kilde gjort sterkt inntrykk på henne. Uten at han dro opp et magisk sjekketriks, ifølge Shiffrin.

– Det var bare en vanlig samtale. Vi møttes etter en treningsøkt og snakket om tulleting, bare helt vanlig small-talk. «Hvordan var treningen din?», «har du en fin dag?» og den slags.

– Jeg synes han var søt og veldig snill, og i tillegg en fantastisk utøver. Jeg likte ham bare veldig godt. Men jeg var bare 19 år, og tok det ikke sånn veldig seriøst der og da, selv om jeg var interessert i ham.

– Etter at jeg først hadde fortalt pappa om denne søte og snille gutten fra Norge, så begynte «Aleks» i tillegg å vinne konkurranser. Da skiftet tonen med pappa over til «fikk du med deg det?, «ser du hvor god han begynner å bli?». Da han i tillegg vant super-G-cupen sammenlagt for første gang så ble det enda hyppigere samtaler om «Aleks» med pappa, haha.

Den amerikanske superstjernen, som nylig tok ett gull og to sølv under VM i franske Méribel, var i forrige uke på Kvitfjell for å kjøre verdenscup. Som kjæresten til en av Norges mest suksessrike alpinister er det ikke hennes første norgesbesøk.

– Jeg elsker følelsen av å være i dette landet. Alle er så snille og spesielt her på Kvitfjell får jeg en veldig god følelse. Det er vel femte eller sjette gang jeg er i Norge.

Da VG spør om hun en dag kunne tenkt seg å flytte til Norge når hun og alpintkjæresten begge har lagt skiene på hyllen, svarer hun følgende:

– Jeg sliter med å se for meg å bo et annet sted enn «hjemme».

Den fjellvante amerikaneren som er oppvokst i det lille tettstedet Vail i Colorado i USA legger til:

– Men! Jeg kan se for meg å bruke mye tid her i Norge. Hvis jeg måtte være et annet sted enn hjemme så ville jeg vært veldig komfortabel her. Det ville vært en fin situasjon å kunne dele tiden min mellom å være hjemme i USA og å være her i Norge.

– Har du og Aleksander snakket om hvor dere ønsker å bosette dere etter fullførte karrierer?

– Ikke egentlig, nei. Vi har foreløpig ikke lagt noen store planer. Vi begge trives i den andres hjem, og det er jeg glad for. Jeg trives veldig godt her i Norge og han trives veldig godt i Colorado, men vi har ikke bestemt oss for et fast bosted.

