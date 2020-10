SKÅL! Lucas Braathen feirer med bobler sammen med Gino Caviezel og Marco Odermatt etter verdenscupseieren i Sölden. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Alpinkometen Braathens hårete tiårsplan: Måtte opp i verdenseliten innen 21 års alder

Tiårsplanen Lucas Braathen (20) har fulgt for å bli verdens beste alpinist krevde nærmest champagne-feiring allerede nå. Hadde han ikke nådd alpintoppen innen neste år, ville Braathen gått for studier i USA.

Det forteller det nye norske stjerneskuddet etter å ha tatt sin første seier i verdenscupen i åpningsrennet i Sölden. 20-åringen slo gjennom i fjor med blant annet 4.plass i slalåmrennet i Kitzbühel. Søndag tok han et langt steg videre i karrieren med storslalåmseier i Sölden, noe som også var første norske triumf siden 2007 på breen over alpelandsbyen. Den kom etter en ambisiøs tiårsplan som han la sammen med faren som gutt.

– Denne tiårsplanen var veldig hårete, sier Braathen, som er halvt brasiliansk og fikk høre at han var en blanding av viking og sambarytmer av lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen etter seieren.

Hans eget krav om gjennombrudd tidlig i tjueårene har nærmest vært absolutt for Braathen. For han så ikke at det var mulig å slite lenge for å komme til toppen.

– Denne sporten hjelper deg veldig lite med mindre du ikke er på nivå med de beste. Om man ikke er på et slikt nivå, så ville det blitt college i USA. Det er «make og break» i 21 års alder. Der ble det lagt en plan fordi man mister muligheten til stipend når man er 21 år. Da ville det vært all in på alpint eller studiet, sier Braathen til VG på en digital pressekonferanse for norske medier etter sin imponerende kjøring:

Han mener at han nå ligger akkurat der han skal være ifølge tiårsplanen, som var å etablere seg og true alpintoppen.

Det er nettopp studier på skistipend i USA som har blitt reserveløsning for en del unge lovende alpinister i Norge når de ikke kommer inn på laget til Skiforbundet. Flere alpintalenter har vært skuffet over manglende satsing på dem i norsk alpinsport og Max Røiseland ga Skiforbundet hard kritikk i VG etter at han la opp.

Røiseland fikk støtte fra flere utøvere etter at landslaget på herresiden har blitt nesten halvert siden 2017 samtidig som alpint i Skiforbunet har hatt flere år med røde økonomiske tall. Løpere har påpekt at de nærmest må ha resultater i verdenstoppen for å ta steget inn på landslaget og at det ikke finnes alternativ til landslagssatsingen på grunn av svært ressurskrevende satsing og krav om internasjonale resultater.

Braathen slo gjennom i eliten i fjor, mens han fortsatt var 19 år. På spørsmål om han likevel er overrasket over seieren, selv om dette er i tråd med planen, svarer Braathen.

– Selvsagt overrasker dette meg selv også, men jeg vet at jeg er kapabel til å gjøre det.

SEIERSBRØLET: Lucas Braathens reaksjon etter å ha tatt sin første seier noensinne i verdenscupen. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Tidligere verdensmester i slalåm, Tom Stiansen, pekte på Braathens uredde innstilling som en grunn til at han mener unggutten nå kan få en like stor karriere som Henrik Kristoffersen.

Selv tror Braathen det han kaller den yngre mentaliteten til de unge kjørerne på laget er en styrke. Den erfarne lagkameraten Leif Kristian Nestvold-Haugen (32) sier at seieren til Braathen ikke er noen overraskelse for de som trener sammen med 20-åringen. Og han legger merke til andre egenskaper ved Braathen.

– Det er klart han er en fargeklatt og kjapp i replikken. Han kan være stor i kjeften, men vi får ham fort ned på jorden. Han er en kjemperessurs for gruppen og veldig morsom. Han er den første brassen til å ta pallplass i verdenscupen. Det er en god kombo, sier Haugen, om halvt brasilianske Braathen.

