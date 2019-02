Aamodt: – Mowinckel er outsider i dag

ALPINT 2019-02-05T06:15:56Z

Kjetil Andre Aamodt (47) mener Ragnhild Mowinckel (26) er en outsider når alpin-VM starter med super-G i Åre tirsdag.

Publisert: 05.02.19 07:15

Alpinlegenden er som vanlig på plass som NRK-ekspert og mener at «kvinnenes super-G er en av de bedre øvelsene sett med norske øyne».

– Ragnhild har en pallplass i Lake Louise og har prestert jevnt i super-G i hele vinter. Hun er en outsider, sier Aamodt.

– Mikaela Shiffrin har vunnet alle de tre rennene som hun har stilt opp i og er en av favorittene.

– Sofia Goggia er tilbake fra skade og kjører allerede fort, men er kanskje litt for ustabil ennå, mener Kjetil Andre Aamodt, som selv har feiret store triumfer i Åre.

Han holder frem Nicole Schmidhofer og Tina Weirather som de største konkurrentene til Shiffrin-gull.

– Hva med Lindsey Vonn?

– Hun er en outsider, men jeg tror hun har større sjanse i utfor.

Aamodt nevner også Lara Gut-Behrami som en av outsiderne til VMs åpningskonkurranse.

Han snakker også varmt om norske Kajsa Vickhoff Lie (20).

– Kajsa ble nummer på trening her og er positiv og godt trent. Jeg tror bakkene her passer henne godt. Jeg håper hun kan bite fra seg i super-G-konkurransen, sier Kjetil Andre Aamodt.

20-åringen fra Bærum har 7. plass fra Cortina som sin beste super-G-plassering denne vinteren.

