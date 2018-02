FORKLARTE: Lindsey Vonn måtte forklare hvorfor hun ikke kom på seierspallen i super-G i OL. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Lindsey Vonn slår tilbake mot Trump-troll

Publisert: 18.02.18 20:32

ALPINT 2018-02-18T19:32:48Z

Lindsey Vonn (33) ble bombardert med hatefulle meldinger på sosiale medier etter at hun måtte nøye seg med 6. plass i OLs super-G.

Tilhengere av Donald Trump ga henne inn etter at Vonn misset, og sensasjonen Ester Ledecká tok gull.

Det gikk så langt at Julie Foudy, tidligere verdens- og olympisk mester i fotball, gikk ut på Twitter og sa at Vonn «kjempet av hele sitt hjerte, og nå gleder Trump-tilhengere seg over at hun ikke fikk medalje».

Lindsey Vonn svarte med å takke for støtten:

– Det er ok, Julie. Ikke alle må like meg, men familien min elsker meg, og jeg sover godt om natten. Jeg jobber hardt og prøver å være den beste personen jeg kan være. Hvis de ikke liker meg, så vil jeg anta at det er de som taper på det».

Bakgrunnen er at den amerikanske alpinstjernen før jul sa at hun ville takke nei til alle invitasjoner til Det hvite hus etter OL i Pyeongchang.

– Jeg representerer det amerikanske folket, ikke presidenten, sa alpinsportens kanskje mest kjente ansikt.

Vonn sier at det gjør vondt å bli kalt antiamerikansk fordi hun er kritisk til Trump.

– Jeg er den mest amerikanske person du kan finne, sier hun ifølge BBC.

Huffington Post skriver at de hatefulle ytringene trolig var en gjengjeldelse for hennes kritikk av presidenten.

Det var imidlertid også støtte til Vonn på sosiale medier.

– Det var frustrerende å være så nær pallen og gjøre en så stor feil, skrev hun selv på Twitter.

Lindsey Vonn var 27 hundredeler fra topp tre i super-G. Hun har fortsatt muligheten i utfor og kombinasjonen. Amerikaneren var best på søndagens utfortrening.

Vonn tok gull og bronse i 2010-OL, men var skadet og kunne ikke delta i Sotsji-OL for fire år siden.