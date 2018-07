SØRGER: Bode Miller og Morgan Beck Miller med sitt første barn etter et renn Beaver Creek i 2015. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bode Miller snakker ut om datterens død: Vil advare andre foreldre

Publisert: 31.07.18 07:46

I et intervju med NBC News snakker den tidligere toppalpinisten Bode Miller og kona Morgan Beck Miller om datterens død. Hun druknet i juni – bare 19 måneder gammel.

– Jeg tenker at dette på en måte hjelper litt. Kanskje vi forhindrer at dette skjer andre, sier Bode Miller i TV-intervjuet. Den nå 40 år gamle alpinisten ga seg i fjor høst etter å ha vunnet både OL-gull, fire VM-gull og verdenscupen to ganger sammenlagt.

Bare åtte måneder senere rammet tragedien hjemme i Los Angeles.

Lille Emeline - kalt Emmy - ble funnet av Beck Miller i naboens basseng 9. juni. Da hun så datteren, hoppet hun ut i vannet. Det ble gjort livreddende forsøk mens nødnummeret ble ringt. Da hun ble fraktet med sykebil til sykehuset var ettåringens tilstand alvorlig, og dagen etter døde hun av skadene.

– Det går ikke en dag uten at jeg ber om å få muligheten til å gå tilbake og forandre den dagen. Men nå har vi sjansen til å gjøre andre foreldres dager annerledes, sier følelsesladet Morgan Beck Miller.

– Det kjennes meningsfullt å sikre andre foreldre mot å føle det vi føler.

Den 40 år gamle OL-vinneren giftet seg med Morgan, som er volleyballspiller, i 2012. De fikk sitt første barn sammen i 2015. Emeline var deres andre barn sammen. I oktober venter de nummer tre. Miller har to andre barn fra tidligere forhold.

Mens Bode Miller dro med en av sine eldre døtre til en softballkamp, gikk Morgan over til naboen med de to yngste barna. De lekte med naboens unger mens moren satt i sofaen. Plutselig så hun at yngste datteren var borte og en strime lys kom gjennom døren ut til hagen.

– Hjertet sank i meg da jeg åpnet døren og så henne ligge i bassenget.

Moren hoppet etter, fikk henne opp, startet hjerte- og lungeredning, mens naboen ringte nødnummeret. Hun ble kjørt til sykehus og legene mente først at Emmy kunne overleve.

– Legen sa at hjernen hennes hadde fått for lite oksygen for lenge, sier Bode Miller.

Paret hadde sørget for at de eldre barna hadde blitt opplært for å unngå drukning og hadde et gjerde rundt sitt eget basseng. Likevel gikk det galt hos naboen.

– Skyld er en veldig tung følelse. Selv om det er skrekkelig og vanskelig å leve med, håper jeg det blir bedre, sier Morgan Beck Miller. Ekteparet prøver nå å gå videre med et håp om at andre foreldre ikke skal oppleve noe like grusomt. De tre eldre barna har hjulpet dem gjennom sorgen over Emmy.

– De snakker alltid om henne med et smil, sier moren.