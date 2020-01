Braathen med Kristoffersen-advarsel etter nesten-sensasjon: – Jeg er den neste

Lucas Braathen (19) mistet en sensasjonell seier i Kitzbühel, men stjal showet på NRK-direkten etter sin karrierebeste i verdenscupen, og erklærer seg selv som arvtager til slalåm-tronen.

19-åringen ledet etter 1. omgang, men falt ned på delt 4. plass med Henrik Kristoffersen etter finaleomgangen. Sveitsiske Daniel Yule vant.

– Dette var spesielt og ganske uforventet, for å si det mildt, forklarer Braathen til VG.

– Jeg er den neste

På spørsmål fra NRK om hvem Lucas Braathen er, svarer han bråfrekt.

– Jeg er den neste!

– Hva mente du med det svaret?

– Jeg mener at jeg er det. Jeg føler at jeg er der jeg skal være. At jeg er god nok på ski, og mentalt sterk nok, forklarer 19-åringen offensivt.

Ved hans side under intervjuet sto Henrik Kristoffersen, som de siste årene har dominert disiplinen sammen med Marcel Hirscher, som la opp etter forrige sesong.

– Er han en av de som må passe seg?

– Jeg har lyst til å passere alle, og han er en av de, svarer Braathen.

– Enda sykere

19-åringen hadde 5. plass som bestenotering i Verdenscupen før lørdag. Totalt har han fire topp ti-plasseringer denne sesongen. De to foregående helgene i Adelboden og Wengen kjørte han ut.

Han var offensiv, men det holdt ikke til mer enn delt fjerdeplass med Henrik Kristoffsern. Dermed gikk han også glipp av en feit premie. I anledning 80-årsjublieumet til «Hahnekamm-rennet», har førstepremien blitt økt med 25 prosent.

– Jeg er nesten mer imponert over at jeg klarer å holde hodet kaldt i finaleomgangen enn at jeg leder etter første. Det er veldig kjekt å ha den erfaringen med å lede etter 1. omgang, forklarer Braathen, som ikke depper for mye over at pallen glapp.

Tirsdag venter nok et stor-renn. Slalåmen under flomlys i Schladming.

– Jeg har hørt at det er enda sykere der. Det blir helt vilt for meg, jeg skal prøve å kjøre på akkurat som i dag, avslutter slalåm-kometen.

FJERDEPLASS: Lucas Braathen i målområdet i Kitzbühel. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Kristoffersen tilbake i Verdenscup-ledelse

Henrik Kristoffersen tok tilbake ledelsen i verdenscupen sammenlagt fra Aleksander Aamodt Kilde, men fikk ut sitt beste.

– Det betyr absolutt ingenting, jeg er her for å vinne skirenn, forklarte Kristoffersen til NRK.

Han kjørte ned til en 8. plass i 1. omgang, men hadde ikke mer enn 75 hundredeler opp til Braathen som ledet. Ei heller i 2. omgang fikk han fullklaff, likevel var det godt nok til å kjøre seg opp til delt 4. plass med Braathen.

Haugan og McGrath med karrierebeste

Timan Haugan står kun med 21. plass om beste resultat i Verdenscupen. I Kitzbühel kjørte han ned til 26. plass, før han leverte strålende i finaleomgangen og kjørte seg opp på 12. plass, med det som var fjerde beste tid i 2. omgang.

Atle Lie McGrath tok sine første Verdenscup-poeng med sin 23. plass. Sebastian Foss-Solevåg ble nummer ti.

Publisert: 26.01.20 kl. 14:32 Oppdatert: 26.01.20 kl. 15:56

