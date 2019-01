BRUDD: Kjetil Jansrud etter forrige helgs renn i Wengen. Nå mister han Kitzbühel, og kanskje VM. Foto: Gabriele Facciotti / TT NYHETSBYRÅN

To fingerbrudd for Jansrud to uker før VM

ALPINT 2019-01-22T16:35:33Z

Norges Skiforbund bekrefter at Kjetil Jansrud (33) brakk to fingre under tirsdagens utfortrening i Kitzbühel.

Publisert: 22.01.19 17:35 Oppdatert: 22.01.19 18:24

– Han har slått hånda på trening, og fått et brudd i to fingre. Han er blitt operert for det umiddelbart her nede, sier sportssjef Claus Ryste, til VG.

Skiforbundet skriver at det er lang- og pekefinger som er skadet. Jansrud går definitivt glipp av helgens renn, og VM kan også stå i fare.

Han har selv lagt ut bilde fra sykesengen:

VM i Åre arrangeres i Åre i februar.

Super G og Utfor, hvor 33-åringen er blant de favorittene, har konkurransedag henholdsvis 6.- og 9. februar.

– Hva betyr dette for VM om to uker?

– Det blir bare spekulasjoner å si at det utgår på nåværende tidspunkt. Dette kommer helt an på hvordan det blir fremover. Han har et meget godt medisinsk team rundt seg nå og allerede fått god hjelp. Så fokuset ligger på å få han frisk, svarer sportssjefen til VG.

OL-mesteren fra 2014 fikk også forrige VM, i St. Moritz i 2017 ødelagt, den gang på grunn av influensa.

– Det er maks uflaks at dette skjedde nå i Kitzbühel-uka og kort tid før VM, men nå kan jeg ikke gjøre annet enn å bidra til at skaden leges så raskt som mulig, slik at jeg kommer meg på ski igjen, uttaler Jansrud selv i en pressemelding fra Skiforbundet .

Jansrud har en seier i verdenscupen denne sesongen. Den kom i Super G i Lake Louis i november.