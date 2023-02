LAGKAMERATER: Aleksander Aamodt Kilde feirer VM-medalje til venstre og Lucas Braathen viser frem sin nyopererte mage til høyre.

Kilde om lagkompisens luksusreise: − Blitt superstjerne

COURCHEVEL/OSLO (VG) Nyopererte Lucas Braathen (22) er endelig på plass i alpin-VM. Reisen sørover var av det såpass luksuriøse slaget at Aleksander Aamodt Kilde nektet å la det forbigå i stillhet.

For Braathen reiste nemlig nedover i et privatfly med milliardær Øystein Stray Spetalen (60) og familien. Det kommer frem i sosiale medier.

Omtrent klokken 14 onsdag delte milliardærarving Jenny Stray Spetalen en Instagram-story der man kunne se henne og ekteparet Charlotte Spetalen og Øystein Stray Spetalen sammen med alpinisten. Også Braathen selv la ut på sin konto at han var på et fly på vei til VM.

«I løypa etter frokost», sto det også på det nevnte bildet med et godt dekket frokostbord, som Jenny Stray Spetalen delte med sine 28 000 følgere.

MOTERIKTIGE SØSTRE: Jenny Spetalen (til venstre) med søster Sophie Spetalen.

Det fikk lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde med seg:

– Han er blitt superstjerne han der Braathen. Det er ikke måte på. Jeg vet ikke om han fikk litt sympati fordi han mistet blindtarmen, åpner Kilde i intervjuet med VG før han sender et spøkefullt stikk:

– Det er fint at han vil være litt superstjerne innimellom, men iblant er det greit å komme seg ned på bakken iblant også.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Braahten om flyreisen, men han har ikke besvart VGs henvendelse.

Det er fortsatt ikke sikkert at Lucas Braathen skal kjøre i VM, men nå er han på plass i Frankrike – kun et par uker etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse. 22-åringen skal møte helseteamet onsdag kveld.

Mandag fortalte Braathen til VG at avgjørelsen om han stiller i søndagens slalåm ikke er mulig å ta hjemmefra. Derfor reiste han onsdag til VM-byen Courchevel. Dit skulle det i hvert fall ikke stå på reisemåte.

Braathen har vært blant de beste alpinistene i verden denne sesongen, med tre verdenscupseire og seks pallplasser.

Det var derfor et stort slag for baugen da han ble diagnostisert med blindtarmsbetennelse og operert på sykehuset i østerrikske Zell am See for to uker siden.

Den første halvannen uke med VM-øvelser har han måtte se fra sofaen, trening eller fly, mens norske utøvere har levert medaljer på løpende bånd.