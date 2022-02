KRITISK: Etter å akkurat ha blitt skjøvet ut av pallen, rettet Henrik Kristoffersen kritikk mot OL-anlegget.

Kristoffersen ut mot forholdene i OL-løypen: − Helt tragisk

YANQING/OSLO (VG) Etter å ha kjørt seg ned til den sure fjerdeplassen i finalen av onsdagens slalåm, kom Henrik Kristoffersen (27) med kritikk av både løypen og seg selv.

– Det slår igjennom helt tragisk mye. Det er jo sånn det er. Nöel taklet det veldig bra og er en fortjent vinner. De som er på pallen taklet det bedre enn meg, da er det sånn det er i dag, sier Kristoffersen til VG.

En som var fornøyd med løypene, var gullvinner Clement Nöel.

– Løypene er bra, sa han på pressekonferansen etter løpet.

Etter å ha hatt los på medalje, og startet finaleomgangen strålende, røynet det voldsomt på for Rælingen-gutten i den siste halvdelen av slalåm-løypen.

Fra å ha vært syv tideler foran gullvinner Clement Nöel på toppen, kjørte Kristoffersen i mål nesten åtte tideler bak franskmannen.

– Jeg er ikke helt trygg når det blir, det er vel kanskje ikke verdenscup-verdige forhold, fra halvveis og ned i alle fall, forteller 27-åringen til VG og fortsetter:

– Jeg er ikke helt trygg på meg selv når det blir de sporene og de slagene. Da kjører jeg rett og slett dårlig på ski. Jeg har ingen andre å skylde på enn meg selv.

BRONSEVINNER: Sebastian Foss Solevåg og resten av landslaget jubler etter at medaljen var sikret.

Alpinanlegget i Yanqing ble klargjort og preparert med kunstsnø, så ble det væromslag og natursnøen falt. Uten at det hjalp noe på forholdene.

– Natursnø hjelper ikke så mye når man er alpinist. Det hjelper bare hvis du skal kjøre pudder det, sier Kristoffersen på spørsmål om det ikke ble bedre etter at det og ble «normal» snø i anlegget.

Kristoffersen poengterer at forholdene var like for alle de siste startene, og at han ikke skylder på noen andre etter den skuffende fjerdeplassen.

– Det er bare jeg som er for dårlig ned det siste henget. Det er jeg som kjører for sakte og det er ingen andre å skylde på enn meg selv.

Mens medaljørene gikk smilende gjennom pressesonen, hadde Kristoffersen følgende å si om hvordan det føltes å akkurat havne utenfor det gode selskap:

– Jeg har sikkert hatt det bedre, det er sånn livet er. Noe må bli nummer fire og i dag er det meg.

Der hvor han selv ikke innfridde, fulgte lagkamerat Sebastian Foss-Solevåg opp tredjeplassen fra den første omgangen, med å sikre bronsemedaljen i den andre.

– Det var veldig bra av Sebastian, det er bare å gratulerer med den første OL-medaljen, sier Kristoffersen.