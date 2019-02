Sølv har aldri vært lenger unna et nederlag!

Etter et nesten perfekt karrierepunktum, sier Aksel Lund Svindals oppsummering av det siste rennet mye om hvorfor han er et av de flotteste forbildene i norsk idrett noensinne.

«99,99999 prosent» lød Svindals analyse av hvor fornøyd han er med denne februarlørdagen, som endte med VM-sølv i utfor, to hundredeler bak Kjetil Jansrud .

Hva hadde det perfekte vært?

Svar: At han hadde kjørt nettopp to hundredeler raskere.

Mange idrettsstjerner hadde sikkert tenkt tre, men ikke Aksel Lund Svindal .

Å dele gullet med kompisen er nemlig det eneste som kunne overgått det som skjedde i Åre.

Den oppsummeringen, som fremkom i et intervju med NRK i målområdet, sier så mye om en av de mesterligste mesterne norsk idrett har hatt.

Og om et helt spesielt kameratskap mellom to av de fremste alpinistene gjennom tidene.

Noen idrettsøyeblikk kommer til å bli husket bedre enn andre. Om noen årevis fra nå spør om hva 2019 hadde å by, skal det mye til å toppe det som skjedde i en svensk utforløype 9. februar.

Det er vakkert og vemodig at en gentleman og en elegantier takket for seg med å innfri en siste gang, men jo mer man tenker over det, desto vakrere er det at Jansrud og Svindal ga oss «dagens dobbel».

De to hadde sikkert fått flotte karrierer også om den andre ikke hadde vært der, men måten de har løftet hverandre frem på over år, og hvordan de unner hverandre suksess og svelger marginmotstand uten å være i nærheten av å mukke, gir dem en ekstra dimensjon av storhet.

Derfor er det så gåsehudfremkallende, det vi ble vitne til.

I den store sammenhengen, og det var jo begge supermennene opptatt av etter målgang, har marginer en tendens til å jevne seg ut over tid. Om man ser tilbake på hva som skjedde for snart ett år siden, under OL i Pyeongchang, var det Svindal som hadde de nødvendige hundredelene på sin side. Den gang skilte det 12 i hans favør, mens det nå var to små som gikk Jansruds vei.

«Et helvetes show» kalte Svindal det etter målpassering, og han har jammen meg ordene sine i behold. For dette setter hele følelsesspekteret i sving i en ekstremt idrettsinteressert befolkning.

Aksel Lund Svindal pakker bort skiene etter å ha skjemt oss bort med blant annet to OL-gull, fem VM-gull og en rik medaljeflora eller.

Et sølv ble altså det som kompletterte samlingen – og aldri har vel ordtaket «sølv er nederlag» vært lenger unna å stemme enn nå.

Takk for showet, Svindal. Du er allerede savnet.