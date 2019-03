RIVALER: Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen har fulgt hverandre som skygger i alpintbakken de siste årene. Nå kan det være over. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Seiersløs Kristoffersen kan være kvitt sin argeste konkurrent

Med 5. plassen i Andorra søndag har Henrik Kristoffersen (24) for første gang siden debutsesongen i 2012/13 gått gjennom en slalåmsesong uten å vinne.

Men neste sesong kan han være kvitt sin nemesis Marcel Hirscher (30).

Etter å ha sikret sin åttende sammenlagtkule lørdag, hintet østerrikeren om at dette kan være hans siste sesong. 30-åringen har tidligere snakket om at han sliter med motivasjonen, og ble i tillegg far rett i forkant av denne sesongen.

Om alpintkongen Hirscher (nummer 14 søndag) abdiserer vil det bety en enklere vei til seire for Henrik Kristoffersen - det kan han trenge. Etter å ha utfordret og tidvis vært bedre enn Hirscher i slalåm, har det vært tyngre de siste årene.

Forrige sesong vant han kun én gang. Med 5. plassen i sesongavslutningen i Andorra søndag, går 24-åringen fra Rælingen for første gang på seks år gjennom en slalåm-sesong uten en seier i hans tradisjonelt sterkeste disiplin. Det var debutsesongen i 2012/13.

Seire i slalåm for Kristoffersen 2017/18: 1 2016/17: 5 2015/16: 6 2014/15: 2 2013/14: 1 Vis mer vg-expand-down

Til sammenligning har Hirscher seks seire denne sesongen, samme antall som Kristoffersen hadde i sin beste slalåmsesong i 2015/16.

– Det er viktig å huske på at Hirscher er en knallhard målestokk for Henrik. Han skulle gjerne vunnet flere renn denne sesongen, men totalt sett har han gjort en god sesong, sier alpintlegenden Kjetil André Aamodt, til VG.

Kristoffersen har derimot reddet sesongen med VM-gull i storslalåm, samt to verdenscupseire i den disiplinen.

– Min slalåmsesong har vært for dårlig, sa Kristoffersen til NRK etter 1. omgang i Andorra.

Tror Hirscher fortsetter

Aamodt tror derimot ikke at Hirscher avslutter karrieren med en 14. plass i Andorra. Østerrikeren har vunnet alt som er å vinne, men har fortsatt ti seire igjen til Ingemar Stenmarks rekord i antall verdenscup-seire.

– Han er kun 30 år, og har ennå mye å kjøre for. Stenmark sin rekord, og 10 sammenlagtseire på rad. Om han klarer det vil det være en rekord som nesten vil være umulig å slå, forklarer Aamodt.

– Hva vil det eventuelt bety for Kirstoffersen om Hirscher gir seg?

– Det vil først og fremst åpne seg en mye større mulighet for å vinne totalcupen. Det blir en konkurrent mindre, en veldig sterk konkurrent, men jeg tror ikke Henrik tenker så mye på det. Han konkurrerer mot de som er aktive, og det vil alltid komme opp nye, svarer han.

Sliten

Han påpeker at det å kjøre både slalåm og storslalåm er noe som tærer på.

– Vi ser at flere av de som kjemper i toppen i slalåm kun kjører slalåm, mens rennprogrammet til meg og Hirscher er veldig tøft, forklarte han.

Neste uke skal Kristoffersen i rettssak mot Norges Skiforbund angående en sponsorstrid, han ønsket ikke å svare på spørsmål fra NRK om den.

PS: Sebastian Foss-Solevåg kjørte ut i søndagens slalåm-renn. Franske Clement Noel vant.