Kilde på vei mot sin første seier etter korsbåndskaden – ble kvalm av Jansruds fall

Aleksander Aamodt Kilde (29) kjørte ut på torsdag, men etter en superavslutning i fredagens super-G ser han ut til å ta sin første verdenscupseier i 2021 med tre små hundredeler.

Fra startnummer 6 kjørte Aleksander Aamodt Kilde inn til ledelse i Beaver Creek, 37 hundredeler foran Travis Ganong. På startnummeret etter kom Marco Odermatt, som tok en soleklar seier i torsdagens renn.

Sveitseren var 32 hundredeler foran ved andre mellomtid, men han klarte ikke å matche avslutningen til Aamodt Kilde. 32 hundredeler ble til 12 hundredeler til tredje mellomtid og i mål var han tre hundredeler bak nordmannen.

– Den (seieren) er høyt på lista. Jeg har jo noen seirer, men ikke altfor mange. Denne her kjennes helt ekstremt god, fordi det har vært en konstant kamp med både opp- og nedturer. Gårsdagen var kanskje én av de største nedturene, for da følte jeg at ikke hadde kontroll. Det er jeg ikke så fan av, men jeg klarer å gjennomføre planen min, senke skuldrene og vite at farten er der. Da er dette en helt fantastisk følelse, sier Kilde, som røk korsbåndet i januar, til Viaplay.

Skulle han vinne, vil det bli Kildes syvende verdenscupseier i karrieren.

Kjetil Jansrud var blant de som kom på et høyere startnummer i fredagens renn og skulle utfordre Aamodt Kilde, men like etter den første mellomtiden fikk han et solid rundkast og kjørte ut.

– Det så ikke bra ut, sa TV3-kommentator Andreas Toft.

Men nordmannen kom seg opp igjen, og spente etter fem minutter på seg skiene igjen og skled ned til målområdet.

– Det er vanskelig å si akkurat nå, men det har sannsynligvis skjedd litt i venstre kne og potensielt et kragebein. Så jeg går og halter litt, sier Jansrud til TV3, og opplyser at han skal ned til sykehuset for en sjekk etter rennet.

KJØRTE UT: Kjetil Jansrud.

– Det er litt «bitter sweet» med Kjetil. Det var en kniv i magen da jeg så ham falle. Når du går i nettet slik, så er det så mye bevegelse og så mye som skjer. Det var ikke noe deilig. Han var jo oppe på beina igjen, men det gjør han ikke for seg selv, men alle andre. Jeg krysser fingrene for at det ikke er for ille, sier Kilde til Viaplay.

Kilde satt i lederstolen da lagkameraten krasjet ut.

– Du blir umiddelbart kvalm. Du blir dårlig rett og slett, sier han om hvordan det var å se Jansrud falle.

– Kjetil er en råtass. Jeg håper dette ikke er en exit for ham, men at han bestemmer seg for å bli med tilbake og kjemper videre, sier han.

36 år gamle Jansrud har tidligere sagt til VG at han ser på dette som sin siste sesong.

Kilde tok to verdenscupseirer før jul i fjor og kjempet for å forsvare seieren i verdenscupen sammenlagt fra 2019/20-sesongen da han på trening i østerrikske Hinterreit røk korsbåndet i januar.

Dermed var også sesongen over, og Kilde valgte også å stå over denne sesongens åpningsrenn i Sölden i oktober for å få litt mer tid på seg.

Forrige helg ble det en niendeplass i comebacket i utfor i Lake Louise, og etter å ha kjørt ut i torsdagens super-G i Beaver Creek, viste nordmannen at han virkelig er tilbake med en strålende prestasjon i fredagens renn.

Adrian Smiseth Sejersted, som ble beste norske med en syvendeplass i torsdagens renn, ligger i skrivende stund på en 13. plass, 1,63 bak Aamodt Kilde.