PÅ VEI MOT SEIER: Aleksander Aamodt Kilde.

Kilde på vei mot sin første seier etter korsbåndskaden

Aleksander Aamodt Kilde (29) kjørte ut på torsdag, men etter en superavslutning i fredagens super-G ser han ut til å ta sin første verdenscupseier i 2021 med tre små hundredeler.

Av Simon Zetlitz Nessler

Fra startnummer 6 kjørte Aleksander Aamodt Kilde inn til ledelse i Beaver Creek, 37 hundredeler foran Travis Ganong. På startnummeret etter kom Marco Odermatt, som tok en soleklar seier i torsdagens renn.

Sveitseren var 32 hundredeler foran ved andre mellomtid, men han klarte ikke å matche avslutningen til Aamodt Kilde. 32 hundredeler ble til 12 hundredeler til tredje mellomtid og i mål var han tre hundredeler bak nordmannen.

– Det er deilig. Jeg har vært på den andre siden før og vet hvordan det kan være. Å slå Odermatt er bra etter den dagen han hadde i går, sa Aamodt Kilde til TV3 like etter at han hadde kommet i mål.

– Nervepirrende som bare fy, men jeg nyter det, sa Kilde om det å sitte i lederstolen og se konkurrent etter konkurrent komme ned løypen i Beaver Creek.

Skulle han vinne, vil det bli Aamodt Kildes syvende verdenscupseier i karrieren.

Nordmannen tok to verdenscupseirer før jul i fjor og kjempet for å forsvare seieren i verdenscupen sammenlagt fra 2019/20-sesongen da han på trening i østerrikske Hinterreit røk korsbåndet i januar.

Dermed var også sesongen over, og Kilde valgte også å stå over denne sesongens åpningsrenn i Sölden i oktober for å få litt mer tid på seg.

Forrige helg ble det en niendeplass i comebacket i utfor i Lake Louise, og etter å ha kjørt ut i torsdagens super-G i Beaver Creek, viste nordmannen at han virkelig er tilbake med en strålende prestasjon i fredagens renn.

KJØRTE UT: Kjetil Jansrud.

Kjetil Jansrud var blant de som kom på et høyere startnummer i fredagens renn og skulle utfordre Aamodt Kilde, men like etter den første mellomtiden fikk han et solid rundkast og kjørte ut.

– Det så ikke bra ut, sa TV3-kommentator Andreas Toft.

Men nordmannen kom seg opp igjen, og spente etter fem minutter på seg skiene igjen og skled ned til målområdet.

– Det er vanskelig å si akkurat nå, men det har sannsynligvis skjedd litt i venstre kne og potensielt et kragebein. Så jeg går og halter litt, sier Jansrud til TV3.

Adrian Smiseth Sejersted, som ble beste norske med en syvendeplass i torsdagens renn, ligger i skrivende stund på en 12. plass, 1,63 bak Aamodt Kilde.