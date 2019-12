FORNØYD: Aleksander Aamodt Kilde etter å ha passert til nest beste tid i Beaver Creek fredag kveld norsk tid. Foto: Michael Madrid / X02835

Kun sveitsisk sensasjon foran Kilde i første Beaver Creek-renn

Aleksander Aamodt Kilde (27) ligger an til sesongens første pallplassering – og var én sving fra det som mest sannsynlig ville bli en rennseier.

Marco Odermatt (22) satt som sensasjonen han var og smilte med runde solbriller i lederstolen gjennom nesten hele rennet. Odermatts brede glis speilet konkurrentenes frustrasjon; de nærmet seg underveis, men virket å være sjanseløse på avslutningen til sveitseren.

Bare Aleksander Aamodt Kilde fikk antagelig løftet pulsen hans. Men grov bom i en av de siste svingene gjorde at han mistet linjen, som må ha kostet minst tidendelen lommedølen var bak Odermatt i mål.

Sveitseren hadde kun to pallplasser i verdenscup før i dag – begge i storslalåm. Med seg på super-G-pallen etter hans livs første verdenscuptriumf fikk han Kilde – som følger opp sjetteplassen fra super-G-rennet i Lake Louise forrige helg.

– Nå begynner vi å snakke. Definitivt. Jeg merket fra topp til bunn at ting stemte i dag, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Han medgir at seieren mest sannsynlig røk helt på slutten. Kilde sier han satte hoften i snøen og mistet en meter på linjen som var planen å holde gjennom svingen.

– Det kjentes veldig sånn ut når det skjedde. Men gir du gass i super-G, kan sånne ting skje. En vanskelig løype med «tricky» passasjer, sier 27-åringen – som har skiftet skimerke etter to sesonger som «stallkamerat» med blant annet Kjetil Jansrud (34) i Head. Nå er Kilde tilbake hos Atomic, fabrikanten han også hadde under gjennombruddsperioden i verdenscupen for noen år siden.

Jansrud endte som nummer 11, og Kilde er ikke den eneste nordmannen som er raskere enn veteranen i det norske laget: Adrian Smiseth Sejersted klemte seg inn på åttendeplass fredag kveld. Han var først ute av nordmennene og fikk mange gode alpinnavn bak seg på resultatlisten. Deriblant Kjetil Jansrud.

– Det glir ikke fort nok, rett og slett. Jeg må finne ut av litt, sier Jansrud – som gjennom fjorårssesongen slet med utstyret, tross det råsterke VM-gullet i utfor i Åre.

Men Jansrud gledet seg over Kildes pallplass, Norges 14. på de 14 siste fartsrennene (utfor/super-G) i amerikanske Beaver Creek.

– Veldig, veldig bra. Det er der nivået vårt ligger på trening. Godt å ha Aleks der, melder Jansrud.

