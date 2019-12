FORNØYD: Aleksander Aamodt Kilde etter å ha passert til nest beste tid i Beaver Creek fredag kveld norsk tid. Foto: Michael Madrid / X02835

Kilde kun slått av sveitsisk sensasjon – har slått til umiddelbart på nye ski

Han har nye ski, ny trener og har ikke lenger Aksel Lund Svindal som lagkamerat. Også Aleksander Aamodt Kilde (27) kjører som en ny mann og tok sesongens første pallplassering fredag.

Han var antageligvis én sving fra rennseieren, men var fornøyd med å bli nummer to, hans første pallplass på nesten ett år.

– En fin dag, selv om jeg vet jeg gjorde en feil som mest sannsynlig kostet seieren. Det er vanskelig å si helt sikkert, men farten var der. Sånt skjer. Du må risikere for å vinne, sier en godt fornøyd Kilde til VG etter sesongens første pallplass i tredje fartsforsøk.

I en av de aller siste svingene i «Birds of Prey» satte han hoften i snøen og anslår at han mistet en meter på linjen som var planen å holde. Da greide han aldri å svare på avslutningen til sensasjonen Marco Odermatt (22), som klemte til fra startnummer to og siden satt og smilte med runde solbriller i lederstolen gjennom rennet.

Odermatts brede glis speilet konkurrentenes frustrasjon; de nærmet seg underveis, men virket å være sjanseløse på avslutningen til sveitseren.

Kilde var antagelig den eneste som løftet pulsen hans. Men den grove bommen fra lommedølen ga seieren til sveitseren, som kun sto med to pallplasser i verdenscupen før fredag – begge i storslalåm. Mens Kilde fortsetter en lovende sesongstart med å følge opp sjetteplassen fra super-G-rennet i Lake Louise forrige helg.

– Fin start. Jeg kjenner at ting fungerer, jeg har overskudd og trent jevnlig i noen år uten skader. Vi holder trøkket oppe, selv om det er mye nytt i år, beskriver Aleksander Aamodt Kilde.

Skiftet skimerke

Det er bare å ramse opp: Steve Skavik har overtatt som landslagssjef etter Christian Mitter, Aksel Lund Svindal har lagt opp – og Kilde kjører på nye ski. Eller iallfall nygamle; han har gått tilbake til Atomic etter to relativt skuffende sesonger som stallkameraten til Kjetil Jansrud hos fabrikanten Head.

Kilde brukte den østerrikske skifabrikanten under gjennombruddsperioden i verdenscupen for noen år siden.

Men etter VM-sesongen med to fjerdeplasser i St. Moritz i 2017 vraket han tilbudet om å forlenge med Atomic og tok i stedet del i skiparken til Jansrud og Lund Svindal. Så skiftet han tilbake denne våren.

– Jeg merket det godt med en gang da jeg var og testet, at dette var det noe jeg hadde savnet, en flytsone. Nå kunne jeg konsentrere om å kjøre på ski, sier Kilde og innrømmer at de to siste årene har vært «altfor ustabilt». Han har slitt med utstyret har vært vanskelig og teknisk, i grunn akkurat slik super-G-løypen var i Beaver Creek fredag.

– Angrer du på at du gikk til Head den gangen?

– Nei, det blir for dumt. Jeg lærte mye av de to årene, selv om jeg gikk glipp i av noen resultater, svarer 27-åringen.

– Veldig risikabelt

Han fikk en to ukers testperiode på snø før sommerferien, som ikke er spesielt god tid. Men etter oppkjøringsperioden i høst og etter de fire første verdenscuprennene virker utstyret å ha klaffet relativt kjapt.

– Å bytte merke er veldig risikabelt. Dette gjør hele greiene lettere. Nå bare gleder jeg meg til det som kommer. Dette er de beste svarene du kan få, sier han.

Kjetil Jansrud (34) endte som nummer 11, og Kilde var ikke den eneste nordmannen som var raskere enn veteranen i det norske laget: Adrian Smiseth Sejersted klemte seg inn på åttendeplass fredag kveld. Han var først ute av nordmennene og fikk mange gode alpinnavn bak seg på resultatlisten, deriblant Jansrud.

– Det glir ikke fort nok, rett og slett. Jeg må finne ut av litt, sier Jansrud til NRK. Gjennom fjorårssesongen slet han med utstyret, tross det råsterke VM-gullet i utfor i Åre.

Men Jansrud gledet seg over Kildes pallplass, Norges 14. på de 14 siste fartsrennene (utfor/super-G) i amerikanske Beaver Creek.

– Veldig, veldig bra. Det er der nivået vårt ligger på trening. Godt å ha Aleks der, melder Jansrud.

PS! Lørdag kveld går utfor i Beaver Creek.

Publisert: 06.12.19 kl. 19:38 Oppdatert: 06.12.19 kl. 21:28

