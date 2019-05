ALPINSTJERNE I RETTEN: Her er Henrik Kristoffersen med sin egen far, Lars Kristoffersen, i Oslo tingrett i mars. De to fulgte saken fra start til mål, over seks dager, i sal 250. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kristoffersen tapte rettssaken mot skiforbundet: – Veldig skuffet

Henrik Kristoffersen (24) får ikke reklamere for Red Bull på hjelmen: Alpinstjernen tapte rettssaken mot Norges skiforbund.

Oppdatert nå nettopp







Det kommer frem i den ferske dommen fra Oslo tingrett i dag.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Ingen av partene må betale saksomkostninger i forbindelse med saken, ifølge den ferske dommen. Etter det VG forstår, har ikke Kristoffersen avgjort hvorvidt han ønsker å anke dommen eller ikke.

les også Interne brev avslører: Alpinledere bønnfalt skistyret om Red Bull-ja

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Dommen faller etter at partene møttes over seks dager i sal 250 i tingretten i mars. Der argumenterte Kristoffersen og hans advokat, Odd Stemsrud, med at 24-åringen går glipp av et optimalt støtteapparat når de ikke får reklamere for Red Bull på hjelmen.

Advokat Odd Stemsrud uttaler følgende etter å ha skumlest dommen:

– Hvis denne dommen blir stående, er det en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges skiforbund. I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud.

Kristoffersen sa han var villig til å gi samtlige penger han vil få fra Red Bull videre til skiforbundet, dersom de gir slipp på hjelmmerket.

les også E-poster avslører: Telenor-toppens hemmelige Red Bull-utblåsning

Skiforbundet hevdet derimot at de «eier» merket på hjelmen, og at dette allerede var solgt videre til Telenor.

Juridisk handlet saken om hvorvidt Kristoffersen var utsatt for en såkalt restriksjon etter EØS-reglene, og i så fall om denne var i strid med loven eller ikke.

Kristoffersen har hevdet at skiforbundet utøver monopolsituasjonen sin på en utilbørlig måte når de på den ene siden må godkjenne sponsorkontraktene hans, samtidig som de er alene om å kunne innvilge alpinisten en nødvendig startlisens.

Tingrettsdommer Kari Lunde gir altså ikke Kristoffersen støtte.

– Denne kampen har ikke vært forgjeves. Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange, sier Henrik Kristoffersen .

– Oslo tingrett har konkludert med at idrettens regelverk og NSFs praksis om utøvernes personlige markedsavtaler er fullt ut forenlig med EØS-rettens krav. NSF er derfor frifunnet i søksmålet. NSFs markedsavtaler muliggjør en bred sportslig satsning samtidig som utøverne har gode muligheter for å inngå personlige avtaler. Retten har konstatert at fordelingen av rettigheter mellom landslag og utøver er balansert, sier advokat for Norges Skiforbund, Per Andreas Bjørgan.

Høy temperatur

I løpet av de seks dagene i Oslo tingrett, kom det raskt frem hvor uenige partene er om mer enn bare det omstridte merket på hjelmen:

Kristoffersen anklaget sportssjef Claus Ryste for løgn. Samtidig hevdet hans, Lars, at et tredjedivisjonslag i fotball har bedre oppfølging enn norske alpinister tidvis har.

les også Hevder Røste var med i Red Bull-forhandlinger fra dag én

Norges skiforbund har på sin side bedt Lars Kristoffersen om å holde seg unna det norske støtteapparatet i alpint.

Eller sagt på en annen måte: Klimaet mellom landets beste alpinist og hans eget forbund fremsto som iskaldt under behandlingen i retten for halvannen måned siden.

Det var også tydelig da pappa Lars Kristoffersen entret vitneboksen tidlig i saken:

Publisert: 06.05.19 kl. 11:29 Oppdatert: 06.05.19 kl. 11:58