SPENTE: Aleksander Aamodt Kilde (t.v) har nær støtte i f.v far Einar Kilde, mor Kristin og storebror Andreas (t.h) som aller er på plass her i Courchevel.

Her er familiebedriften bak suksessen Aamodt Kilde

COURCHEVEL (VG) Her hilser Aleksander Aamodt Kilde (30) på sine nærmeste støttespillere. Hele familien er i sving når den norske alpinstjernen skal bryte nye barrierer.

Det er mye å holde styr på for verdens raskeste alpinist, som søndag jakter sitt første VM-gull.

Aamodt Kilde er den desidert største favoritten. Utfor-resultatene denne sesongen taler for seg selv. Fem seire på åtte forsøk:

1 (Lake Louise), 1 (Beaver Creek), 5 (Val Gardena), 1 (Val Gardena), 3 (Bormio), 1 (Wengen), 16 (Kitzbühel, holdt på å falle stygt) og 1 (Kitzbühel).

De siste sesongene har han vært brutalt god, og på laghotellet rant det inn internasjonal presse som ville høre fra den råeste i feltet foran Formel 1-versjonen av alpint. Aamodt Kilde innrømmet overfor VG at han kjente på presset i forkant av mesterskapet – men virker svært rolig og klar før sesongens råeste enkeltrenn.

– Jeg føler meg veldig trygg. Utfor i år har vært fantastisk, egentlig. Både hvordan skiene og støvlene jobber sammen med meg. Det er ikke så mye jeg skal teste her. Jeg skal bare gjøre forberedelsene. Jeg er 100 % klar på søndag.

Det skrives mye om både ham og kjæresten Mikaela Shiffrin. Det stilles spørsmål om det ene og det andre, mens arrangørene prøver å presse mest mulig ut av sitronen hva gjelder Kilde-promotering for å trekke publikum til løypa.

Det er rett og slett mye å holde styr på. Da er det godt å ha hjelp – av sine nærmeste.

– Hvor lang tid har du? gliser Aamodt Kilde, da VG spør om fordelingen i rollene blant familiemedlemmene – som også er til stede i de franske alpene under VM.

– Familien Aamodt Kilde er blitt en liten bedrift, konstaterer toppatleten.

Som deretter gir oss et innblikk i rollene som drifter satsingen hans:

BIDRAR: Far Einar Kilde (t.v) og mor Kristin Kilde, her fotografert ifbm en VG-reportasje på Jar i fjor. TETT SAMARBEID: De er ikke bare kjæresten, men gode «lagkamerater» Mikaela Shiffrin (t.v) og Aleksander Aamodt Kilde. YESSS: Endelig fikk de muligheten til å være på samme sted. Dette bildet er fra Courchevel i fjor. En av få gangen kvinnealpinistene og herrene konkurrerte på samme sted, gjennom sesongen.

Mor Kristin Kilde: Sørger for logistikken rundt sønnens karriere. Er på tråden straks Aleksander har behov for noe.– Mamma er mitt back-office. Hun tar seg av skatt og hele pakka.

Far Einar Kilde: Som moren glad i ski gjennom eget liv. Kompetanse på skikjøring, teknikk og sport. – Høvdingen i familien. Han sørger for at alt går rundt.

Storebror Andreas Aamodt Kilde: Tidligere alpinist. Nå en manager, som hjelper til med alt rundt utstyr. Samtidig som han håndterer merkevaren til lillebroren.– Han har kontroll på sponsorer. Mest i Norge. Men også internasjonalt.

Kjæreste Mikaela Shiffrin: Den desidert største kvinnealpinisten i feltet. Styrer mot å bli størst gjennom tidene. «Uvurderlig betydning» for Aleksander, ifølge ham selv. – Det er godt å ha hverandre i utøversituasjonen, i tillegg til alt det andre. Hun her vet hva hun snakker om. Det er god hjelp.

– Pappa og min bror har jo sine vanlige jobber. Min bror jobber i bank, mens min far er i startup. De har nok å holde på med. Deres roller er egentlig å være familie for meg, støtte meg når jeg trenger det, sier Kilde.

De er alle på plass søndag, for å se helten deres i en ny kamp om å ha hundredelene på sin side. Torsdag var han ett bak. Fredag handlet det om å finne roen i kroppen og nullstille seg.

– Og hvordan greier du det etter en 17–18-timersdag med adrenalin og «mye styr»?

– Jeg forsøker å tenke på litt normale ting. Svare på litt meldinger og gratulasjoner fra dagen før. Jeg har erfaring med det at å leve normalt gjør susen. Rett og slett nyte det at man ikke skal på besiktigelse og gjøre rutinene før man står på start og i løypa, sier Aamodt Kilde.

Torsdagens sølv i super-G var den første VM-medaljen. Han har to i OL, men mangler gullet han så gjerne vil ha søndag formiddag.