KRITISK: Kjetil Jansrud diskuterer De olympiske leker i Kina med VG i Lørenskog. Foto: Helge Mikalsen, VG

Jansrud mener Kina ikke skulle fått OL: − Det er problematisk

LØRENSKOG (VG) Kjetil Jansrud (35) er klar på at Kina aldri burde blitt tildelt neste års vinter-OL. Alpinstjernen mener idrettsledere har sviktet.

– Jeg syns det er problematisk. Jeg har ingen problemer med å snakke om det. Jeg syns det er problematisk at OL legges til regimer som ikke holder den standarden man ønsker, som bidrar til sportsvasking, sier Jansrud til VG i forbindelse med et pressetreff på Lørenskog fredag ettermiddag.

Som en av tidenes beste norske alpinister vil 35-åringen delta i sitt siste OL i februar neste år – i det som trolig blir karrierens siste sesong. Det vil skje i et land som blant andre Amnesty International mener begår grove menneskerettighetsbrudd som undertrykking, diskriminering og tortur.

– Som utøver blir man satt i en umulig posisjon. OL er drømmen man vokser opp med fra man er liten. Selve grunnprinsippet for olympiske leker betyr mye for en utøver. Jeg vil definitivt dra til OL i Kina, men jeg syns det er trist å måtte gjøre det, sier Jansrud.

– Hvis tilhengere av en boikott mener at du verdsetter OL-deltagelse høyere enn du misliker menneskerettighetsbrudd, hvordan vil du svare dem?

– Jeg vil svare at jeg skjønner hva de tenker og at man er redd for at det ene leder til det andre, men jeg håper man kan være litt mer nyanserte og at man klarer å skille det. Hvis det kommer, skal jeg ta det til meg. Jeg håper de som mener det, kan ringe meg. Så kan vi snakke om det. For idretten har et ansvar, og det skal vi være bevisst.

Er ikke for boikott

– Hvilket virkemiddel mener du er best for å ta avstand fra menneskerettighetsbrudd og for å skape endring til det bedre?

– Det er enklest for meg å lene meg på de forskningsmiljøene som mener ting, men jeg syns det vil være defensivt. Hvis våre idrettspolitiske organer mener at dette er et sted vi ikke skal dra til, så drar ikke vi. Så enkelt er det. Da trekker vi oss ut, sier Jansrud.

Han er kritisk til at et land som Kina har fått tildelt OL av Den internasjonale olympiske komité (IOC) i utgangspunktet.

– Jeg syns det er på høy tid at det blir gått runder på arrangering av mesterskap i de store organisasjonene. Vi må ikke gjøre VM og OL til ting de ikke skal være. Det skal være en fest. Det må de som sitter på toppen sørge for at det blir.

– Hvilken effekt tror du det hadde hatt hvis du, som en av Norges største stjerner som skal til OL i Kina, hadde sagt at du ikke finner deg i dette her og boikotter?

– Jeg tenker at det ikke hadde hatt så stor effekt internasjonalt. Jeg tror IOC hadde hørt om mannen fra Norge som ikke vil stille og sagt «hø-hø». På nasjonalt plan hadde jeg sikkert fått mye støtte i noen deler av befolkningen som sikkert hadde hyllet det, mens andre sikkert hadde ment at det var veldig ekstremt.

BETENKT: Jansrud vil dra til OL i Kina, men liker det ikke. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ber om forståelse

Jansrud mener idrettslederne sitter med nøkkelen til at kritiserte regimer ikke tildeles mesterskap i fremtiden. Samtidig forstår 35-åringen at folk mener at han og andre utøvere ikke bør delta i Beijing-OL.

– Jeg har ikke noe problem med at man sier: «Hvordan kan du som utøver delta i et OL som bidrar til sportsvasking av et regime?» Det er et helt legitimt spørsmål. Det er vanskelig for meg å finne et godt svar på det, uten at folk forstår hvor mye OL-drømmen betyr for meg og hvilken jobb jeg har gjort. Det er like mye kritikk til våre idrettsledere. Vi har jo representanter i IOC, vi også. Det minste jeg forventer, er at ingen av de norske representantene har stemt for et OL i Kina. Jeg regner med at det har vært plettfritt, sier Jansrud, før han stiller følgende motspørsmål:

– Hva med alle fiskeriene som driver handel med Kina, alle milliardene som kommer inn til den norske stat ... Skal vi slutte å handle med Kina? Men vi utøvere blir veldig synlige i mediene. Og vi kan ha et standpunkt. Jeg mener at et fornuftig standpunkt er å si at det er ubehagelig at disse store arrangementene blir lagt dit. Hvis det ikke er noen alternativer, er det også et spark til de i Norge som kritiserer, men som ikke vil arrangere det selv.

I løpet av alpinlandslagets pressetreff i Lørenskog diskuterer Jansrud Kina-OL to ganger med VG. Noen minutter etter det opprinnelige intervjuet, kommer han tilbake og gjenopptar dialogen.

– Min drøm er at jeg som idrettsutøver hadde sluppet å bli satt i en situasjon hvor jeg må velge mellom et OL, hvor jeg støtter opp under sportsvasking av et regime – og en boikott hvor jeg må gi opp min største barnedrøm. Det er en veldig kjip situasjon. Det håper jeg de som leser dette forstår, forteller 35-åringen.

DISKUTERER OL: Jansrud sier han ikke har noen problemer med å snakke om det omdiskuterte temaet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Landslagssjefens tanker

Steve Skavik er landslagssjef for alpingutta. Han mener i hovedsak at norske og internasjonale idrettsledere må svare for politiske spørsmål.

– Det er ikke alt som skjer i Kina som er bra. Men vi prøver å ha fokus på det idrettslige, så får hver og en gjøre seg opp et standpunkt om hva de mener og føler om det, sier Skavik til VG.

– Vi har hatt en person inne som har forsøkt å sette oss inn i ting som skjer i Kina og hvordan de tenker der. Det var veldig nyttig, mener han.

– Hvilke tanker har du gjort deg etter det?

– At det er veldig forskjellige styresett. Det er ting som skjer i Kina som det ville vært store reaksjoner på i Europa. Politikere i Skiforbundet får kanskje ta seg mer av det, og hver enkelt. Det er heller ikke bra om politikere tar avgjørelser for utøvere.

– Er du for eller mot boikott?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, sier Skavik.