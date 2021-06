VENNINNER: Ragnhild Mowinckel har vært til hjelp for Kajsa Vickhoff Lie etter sistnevntes ulykke. Her er alpinistene under et medietreff fredag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Talentfulle Vickhoff Lie (22) sliter med smerter fire måneder etter fall: − Traumatisk

LØRENSKOG (VG) Alpinisten Kajsa Vickhoff Lie har vært gjennom tre operasjoner for skadene hun pådro seg i februar. 22-åringen har fortsatt vondt og skal til ny undersøkelse neste uke.

– Jeg måtte ikke amputere, da. Det var for så vidt greit, sier 22-åringen til VG og smiler.

Det er snart gått fire måneder siden Vickhoff Lie havnet på innerski under super-G-rennet i italienske Val di Fassa, fikk en rotasjon og suste nedover fjellet uten at bindingene ble utløst. Bilder viser at leggen ble bøyd under henne.

Under et pressetreff i Lørenskog fredag ettermiddag, halter hun – men er takknemlig for at hun klarer å gå og ikke lenger må ha hjelp av foreldrene i hverdagen.

– Det har gått fra å være traumatisk og mange nedturer til små oppturer. Jeg må akseptere å være ganske langt nede og være fornøyd med små oppturer som jeg før tok for gitt, forteller Vickhoff Lie.

– Hvor store ble skadene?

– Jeg hadde et leggbrudd. Så hadde jeg et ganske komplisert knebrudd. Og det kneet slet jeg både med å rette ut og bøye etter operasjonen. Da tok jeg først en kikkhullsoperasjon, hvor de tok ut en beinsplint. Så hjalp ikke det. Så åpnet de opp det første arret igjen for å se, og da var det masse rart de måtte fikse. Nå funker kneet veldig bra, da. Det er leggen jeg sliter med.

Se fallet her:

– Skulle ønske jeg besvimte

Vickhoff Lie ble verdensmester for juniorer i super-G i 2018. I fjor fikk 22-åringen sitt store gjennombrudd på det øverste nivået med blant annet seks plasseringer blant de seks beste, inkludert en annenplass i verdenscupen, før sesongen fikk en smertefull slutt med den stygge ulykken.

Alexander Aamodt Kilde (28) er verdens beste mannlige alpinist. Han beskriver kollegaen fra Bærum som «en rå dame» og en utøver med en stor fremtid foran seg. Etter fallet i februar lå hun på snøen i nesten 25 minutter før hun ble lagt på båre og flydd bort med helikopter.

På TV-bildene kunne man høre henne skrike: «Hjelp!»

– Det føltes som to timer. Jeg husker alt. Jeg skulle ønske at jeg besvimte, for det gjorde så vondt. Jeg var klar i hodet og forsøkte å gi instrukser, men det var vanskelig fordi de kunne ikke samme språk, forteller hun.

– Jeg vet at jeg fikk smertestillende, men jeg merket ikke så mye til det. Da jeg var blitt fraktet ned til målområdet, tok jeg tak i Ragnhild (Mowinckel) og sa: «Du må få dem til å gi meg mer smertestillende! Jeg klarer ikke mer av dette her!»

I OPPTRENING: 22-åringen fra Bærum jobber for å komme tilbake på ski. Foto: Helge Mikalsen, VG

Usikker prognose

22-åringen forteller at det var «dritvondt» da en helsearbeider tok av henne skistøvelen. Etter at bærumsjenta fikk mer smertestillende, minnes hun ikke noe før hun våknet på sykehuset.

– Jeg husker jeg lå på sykehuset i Italia og prøvde å løfte foten. Da så jeg at leggen lå stille i sengen, mens kneet beveget på seg. Da skjønte jeg at den var ganske brukket.

– Hvordan er prognosene fremover?

– Det er fortsatt litt uvisst. Jeg skal på en sjekk neste uke. Man skulle jo ønske at ting gikk litt mer på skinner, men man skal ikke alltid få den enkleste utveien. Jeg sliter med leggen og ankelen.

– Hvordan ser du på OL-sesongen nå?

– Jeg er fortsatt positiv til den. Med en gang vi får i gang legingsprosessen, tar det tre måneder. Men alt er individuelt. Så får jeg se om jeg er komfortabel i en støvel igjen og kan stå på ski. Jeg har ikke vært med på dette før, så det er vanskelig å si. Hvis jeg kommer tilbake for tidlig, kommer det til å følge meg resten av livet, føles det som. Så jeg vil ta det med ro, sier Vickhoff Lie.

SLIK ALLE VIL SE HENNE: Vickhoff Lie gliste etter utfordelen i Val di Fassa, dagen før uhellet under super-G-rennet samme sted. Foto: AFP

Råd fra Kilde

Hun blir også bedt om å ikke stresse av Aamodt Kilde, som selv røk korsbåndet i vinter.

– Jeg var best i verden da jeg skadet meg. Hun var på karrierebeste. Så får du en knekk når du plutselig blir skadet. Men Kajsa er en rå dame. Hun er positiv, blid og tar utfordringer på strak arm. Det er det som har tatt henne til der hun er i dag. Hun er nøye og villig til å lære. Å være fartsløper hos damene ... Da skal du være tøff og virkelig skille deg ut, og det klarer hun. Hun har seksjoner hvor hun vinner med flere tideler, sier Kilde til VG.

– Hva er rådet ditt til henne?

– Tålmodighet! Hun er fortsatt ung. Hun må senke skuldrene, kanskje ikke ha for mye fokus på det som kommer denne sesongen, men heller se videre og ta verden med storm når den tid kommer.