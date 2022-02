forrige







SPARK-UT: Det har blitt en fryktelig start på OL for sveitsiske Marco Odermatt. Han kjørte ut i super-G-rennet og ble stående og sparke i sikkerhetsnettet.

Kilde-rivalens OL-fiasko: − Presset er på ham

YANQING/OSLO (VG) Kontrastene er store for Marco Odermatt – Aleksander Aamodt Kildes sveitsiske rival.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han har gått fra en tilnærmet perfekt sesong i verdenscupen til null medaljer og fiasko i OL.

En tårevåt Odermatt sto og sparket i sikkerhetsnettene i Yanqing natt til tirsdag. Sveitseren var sønderknust etter å ha gått glipp av nok en medalje på herrenes super-G, etter å ha kjørt ut helt i slutten av løypen.

Mandagens utfor ble også en fiasko med 7.-plass.

Når du er verdens beste alpinist, og kommer fra Sveits, da er forventningene og presset skyhøyt. Sveitseren leder verdenscupen sammenlagt med 375 poeng ned til Kilde på annenplass.

Supertalentet står med enorme elleve pallplasser, hvorav seks er seire, på 17 verdenscuprenn. Det tilsvarer en pallprosent på 64,7. Medalje skulle være uunngåelig for Odermatt i OL. Og ikke bare én medalje. Forventningene var tre.

FANTOM-SESONG: Marco Odermatt har vært den ubestridt beste alpinisten i år. Han leder verdenscupen sammenlagt og har elleve pallplasser denne sesongen.

Info Marco Odermatt i 2021/2022: 24. oktober 2021: storslalåm i Sölden, Østerrike – 1.-plass 24. november 2021: utfor i Lake Louise, Canada – 4.-plass 2. desember 2021: super-G i Beaver Creek, USA – 1.-plass 3. desember2021: super-G i Beaver Creek, USA – 2.-plass 4. desember 2021: utfor i Beaver Creek, USA – 15.-plass 11. desember 2021: storslalåm i Val d’Isere, Frankrike – 1.-plass 17. desember 2021: super-G i Val Gardena, Italia – 24.-plass 19. desember 2021: storslalåm i Alta Badia, Italia – 2.-plass 20. desember 2021: storslalåm i Alta Badia, Italia – 1.-plass 28. desember 2021: utfor i Bormio, Italia – 2.-plass 29. desember 2021: super-G i Bormio, Italia – 8.-plass 8. januar 2022: storslalåm i Adelboden, Sveits – 1.-plass 13. januar 2022: super-G i Wengen, Sveits – 1.-plass 14. januar 2022: utfor i Wengen, Sveits – 2.-plass 15. januar 2022: utfor i Wengen, Sveits – 4.-plass 21. januar 2022: utfor i Kitzbühel, Østerrike – 5.-plass 22. januar 2022: utfor i Kitzbühel, Østerrike – 2.-plass 7. februar 2022: utfor i Beijing, Kina – 7.-plass 7. februar 2022: super-G i Beijing, Kina – DNF Vis mer

– Presset er på ham. Det var snakk om tre medaljer. Han står med null. Sånn er det. Det står likevel ikke og faller på OL når han overall har prestert så godt i ung alder, sier Henrik Kristoffersen til VG.

Hvordan kunne det da gå så galt i de kinesiske fjellene? Odermatts trener, Helmut Krug, mener han har svaret.

– Han kjørte nesten perfekt ned, men fordi Head-skiene er så overlegne på denne snøen, ble han moderat belønnet for denne flotte prestasjonen med 7. plass. Derfor tok han enda mer risiko i super-G og kjørte strålende til han kjørte ut i siste sving, sier den genierklærte treneren til Blick.

HEAD-DOMINANS: Bare Aleksander Aamodt Kilde har klart å utfordre kjørerne på de amerikansk-østerrikske skimerket. De står nå med tre gull, to sølv og to bronser. Fra venstre: Johan Clarey, Beat Feuz og Matthias Mayer.

Og hvis man skal se på statistikken, kan det se ut som treneren har rett. Det østerriksk-amerikanske skimerket Head har vært suverent overlegne under de olympiske lekene i Beijing og tatt syv av ni medaljer på herresiden. Odermatt sverger selv til det lokale sveitsiske skimerke Stöckli.

Bare Kilde har klart å utfordre Head-kjørerne før lørdagens storslalåm. Det amerikansk-østerrikske skimerket står med gull, sølv og bronse i utfor, gull og sølv i super-G – og gull og bronse i kombinasjonen.

– Før start var det klart for meg at jeg ikke kom til å vinne noe i dette løpet med en vanlig omgang, fordi vi har klassisk «Head-snow» her. Jeg tok mye risiko, dessverre gikk det ikke, sa Odermatt etter super-G-exiten.

– De olympiske lekene i Sør-Korea har allerede vist at skiene våre går spesielt godt under disse forholdene, forteller Head-kjører Beat Feuz.

Den gang vant skimerket til og med alle fartsmedaljene, hvor Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud vant gull og sølv på utforen. Jansrud tok også bronse i super-G.

En av de store norske favorittene i storslalåmen, Atle Lie McGrath, kjører også på de hvite og sorte skiene. Det gir selvtillit inn mot rennet.

– Hva syns du om resultatene til ditt skimerke og tenker du det gir økte muligheter for deg selv?

– Resultatet lyver ikke. Det har vært enormt bra for Head. Det er bare å utnytte situasjonen også er det jo flere ting som spiller inn, svarer supertalentet.

Før lørdagens storslalåm er den sveitsiske kanonen fortsatt veldig optimistisk. Odermatt har vunnet fire av fem storslalåmrenn i verdenscupen, kun slått at Henrik Kristoffersen i Alta Badia. Der kom han på annenplass.