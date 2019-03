SLITEN: Henrik Kristoffersen under verdenscupavslutningen i Andorra sist helg. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Kristoffersen sjanseløs i NM etter rettssaken

Henrik Kristoffersen (24) ble satt på plass i storslalåm i NM, etter å ha dratt til Hemsedal fra rettsaken mot Skiforbundet denne uken. 18-åringen Andreas Amdahl overrasket stort.

Mindre enn 10 minutter siden







Kristoffersen lå langt bak teten og Rasmus Windingstad etter første omgang i Hemsedal. I andre omgang slet han også i snøværet og kom i mål på tredjeplass i 2. omgang, da det fortsatt var igjen 11 kjørere. Da ledet Andreas Amdahl som er bare 18 år. Og han holdt ledelsen helt til to kjørere sto igjen på toppen. Men Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ned til sølv og Rasmus Windingstad tok gullet foran NM-sensasjonen fra Lillehammer Skiklub.

– Det var ikke det letteste jeg har vært med på. Det gikk overraskende sakte. Sikten er dårlig og vinden er varierende, sier Henrik Kristoffersen til NRK.

Kristoffersen ble nummer ni, over to sekunder bak vinneren.

NM-helgen kommer etter at oppladningen har skjedd i tingretten for Kristoffersen som siden tirsdag har vært i rettssalen der han møter Skiforbundet på grunn av søksmålet hans mot forbundet som følge av den betente Red Bull-saken.

Siden tirsdag har Kristoffersen vært i tingretten i Oslo :

– Det har vært lærerikt. Det har vært noe annet. Det er en ny erfaring og god erfaring ta med seg videre i livet. Må alltid prøve å bruke ting til noe positivt sa Henrik Kristoffersen til NRK på spørsmål om oppladningen denne uken mellom NM-omgangene i Hemsedal.

Kristoffersen sa han følte seg sliten etter en lang sesong, der han ble verdensmester. Det ble et tema i rettssalen hvor lenge Kristoffersen kunne bli værende i rettssalen fredag på grunn av avreisen til alpingbygda.

Samtidig var junioren Andreas Amdahl (18) meget overrasket i lederstolen samtidig som den ene kjøreren etter den andre ikke klarte å matche hans tid.

I februar avsluttet Aksel Lund Svindal karrieren etter VM-sølv:

Kristoffersen ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt og var beste nordmann i verdenscupen denne sesongen. Den internasjonale rennsesongen ble avsluttet med verdenscupfinaler i Andorra sist helg.

Selv om han er blant verdens beste skikjører har 24-åringen påpekt i retten at han ikke har tilgang på samme sterke støtteapparatet som flere av hans hardeste konkurrenter har. Kjørere som Alexis Pinturault og Marcel Hirscher har tilgang på et omfattende støtteapparat på grunn av avtaler med Red Bull.

les også Ryste: – Ba Kristoffersens far holde seg unna

For å få et slikt apparat rundt seg må Kristoffersen kunne kjøre med Red Bull på hjelmen, selv om han allerede har en avtale med energidrikkprodusenten. Stridens kjerne er at Skiforbundet ikke vil frigi hjelmen for en slik profilering, fordi hovedsponsor Telenor har eksklusiviteten til dette.

les også Røste brukte Bjørgen-sitat for å forsvare Red Bull-nei

Marte Monsen fra Aron Skiklub vant NM-gullet i storslalåm for kvinner tre hundredeler foran Thea Louise Stjernesund fra Hakadal IL. Kaja Nordbye fra IL Heming tok bronsen 69 hundredeler bak vinneren.

Norge to beste kvinnelige alpinister har begge blitt skadet denne vinteren. Verken Nina Løseth eller Ragnhild Mowinckel er dermed med i NM.

23.03.19 14:20