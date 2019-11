KONFLIKT-KONFLIKT: «Han går raskt fra dialog til konflikt», skriver Aksel Lund Svindal om Henrik Kristoffersen i sin nye bok. Foto: Tore Kristiansen

Svindal om Kristoffersen: – Han går raskt fra dialog til konflikt

ØKERN (VG) Samtidig som Aksel Lund Svindal (36) gir Henrik Kristoffersen (25) støtte etter den åpne konflikten med Skiforbundet, kommer han også med et lite stikk i siden til den tidligere lagkameraten.

– Henrik får jo støtte i noe av det jeg tar opp, også får han litt kjeft for at han er litt kjappere til å gå i konflikt enn det andre er, sier Aksel Lund Svindal til VG.

I sin nye selvbiografi «Større enn meg» skriver Lund Svindal om hvordan han opplevde Red Bull-konflikten mellom Kristoffersen og Skiforbundet, noen år etter at han selv fikk i stand en avtale med alle parter.

Mens Lund Svindal inngikk en avtale med energidrikkprodusenten i 2010, måtte Henrik Kristoffersen gjennom en fem år lang konflikt for å få kjøre med Red Bull på hjelmen. Det endte i rettssak, hvor Kristoffersen tapte.

I boken skriver Lund Svindal at «Henrik går raskt fra dialog til konflikt. Det virker ikke som om Henrik har noe problem med å være i konflikt. Dette er en ganske unik egenskap som ikke fungerer lett i et stort lag. Når konflikten blir en offentlig sak, oppstår det en energilekkasje som ingen er tjent med.»

Begge to er til stede under promoteringen av skibeskyttelsesmerket Sweet Protection. Kristoffersen sier at Lund Svindal ga ham en «heads up» om innholdet i boken før torsdagens pressetreff.

– Jeg leser ikke så veldig mye bøker, men det kan jo hende at jeg må lese boken til Aksel, sier Kristoffersen og ler.

Her er et lite utdrag fra torsdagens intervjuer:

Kristoffersen: Forsøkte å løse konflikten internt i to år

Han understreker at han ikke har lest boken selv, men sier seg ikke enig i karakteristikken om at han «går raskt fra dialog til konflikt».

– Den saken tok meg fem år. Det tok to år før noen i mediene visste noen ting, så da vet jeg ikke om det gikk så fort fra dialog til konflikt, svarer Kristoffersen.

– Jeg vet jeg ikke hva Aksel gjorde, og Aksel vet ikke alt hva jeg gjorde heller i de to årene da alt var på bakrommet. Det er tross alt to år, det er en stund.

– Tror du det er viktig at man lærer av denne saken og får på plass et tydeligere regelverk så det blir enklere for forbund og utøver å forholde seg til i fremtiden?

– Da tror jeg det er viktig å finne et system som kan vare, der som sagt alle gir og tar litt. Hvor løperen gir og løperen får, hvor systemet gir og systemet tar. Du må finne noe som alle kan leve med.

Aksel Lund Svindal sier til VG at han også er forberedt på å få kjeft for deler av det som står i boken. Han understreker at det ikke er et oppslagsverk, men en bok basert på «fakta ut fra eget perspektiv».

– Det er sjelden helt svart-hvitt. Hvis man skal fortjene litt kjeft eller skryt, så må man tåle å høre det fra noen andre også. Jeg kommer helt sikkert til å få kjeft for ting jeg har skrevet i boken jeg også, selv om jeg prøver å mene minst mulig og bare fortelle hvordan jeg opplevde det, sier Lund Svindal.

STILLER SEG BAK: Aksel Lund Svindal gir Henrik Kristoffersen mye støtte, men også kritikk. Foto: Tore Kristiansen

Mener Skiforbundet var redde

I boken gir nemlig 36-åringen Kristoffersen helt rett i at Skiforbundet opptrådte feigt i konflikten med Kristoffersen.

– Min mening er at de var så redde for den pågående rettsprosessen at de satte alt annet på vent. De var ikke tydelige i kommunikasjonen og i regler for rett og galt eksternt, men enda verre var det at de ikke var tydelige internt i landslagene. Det har bidratt til å svekke den tryggheten og forutsigbarheten som må ligge som en basis i et godt prestasjonsmiljø, skriver han i boken.

VG har vært i kontakt med Skiforbundet via kommunikasjonssjef Espen Graff. Han henviser til svaret han ga NRK:

– Vi er kjent med at Aksel mener at utøverne burde få muligheten til å ha egen sponsor på hjelm og hodeplagg. Skiforbundet har en annen tilnærming og mener det er en god balanse mellom rettighetene til utøverne og Skiforbundet.

– Har Svindal tatt dette opp med skiforbundet?

– Aksel har tatt opp dette med NSF i flere sammenhenger, og også kommunisert i mediene at han mener at reglene for markedsrettigheter burde være mer lik på tvers av nasjonene. Dette gjelder spesielt prinsippene knyttet til hodeplagg.

I FOKUS: Henrik Kristoffersen og Aksel Lund Svindal sto side om side. Førstnevnte forteller at Lund Svindal forberedte ham på innholdet i boken før torsdagens pressetreff. Foto: Tore Kristiansen

