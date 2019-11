UTE IGJEN: Sesongen blir garantert preget av skadeavbrekk for Ragnhild Mowinckel. Foto: Tore Kristiansen

Mowinckel med ny alvorlig kneskade: - Uvirkelig

Alpinisten Ragnhild Mowinckel (27) har pådratt seg enda en korsbåndsskade.

Ragnhild Mowinckel har røket korsbåndet i høyre kne. Dette er det samme kneet og skaden hun fikk da hun falt under utfortrening i Andorra i mars i år, opplyser Norges Skiforbund.

– Dette var en blytung og uvirkelig beskjed å få ettersom jeg nærmet meg å bli konkurranseklar etter alle disse månedene med opptrening. Dessverre betyr det at jeg mister denne sesongen, og at jeg igjen må gjennom en ny runde med tålmodighet, svette og tårer. Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier Mowinckel i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Slo gjennom i OL

27-åringen fra Molde tok bronsemedalje i kombinasjonen under Åre-VM tidligere i år. I OL i Pyeongchang i fjor fikk hun det virkelige gjennombruddet med to sølvmedaljer i storslalåm og utfor.

Verdenscupsesongen har akkurat startet, men for Mowinckel blir det garantert et nytt skadeavbrekk. Hun hadde riktignok ikke forhåpninger om rennstarter før jul etter mars-skaden, men til VG tidligere i november beskrev hun sjansen for comeback i løpet av sesongen som «lovende». Nå er det ikke sikkert det skjer.

Hun vil utdype mer om skaden i et pressemøte midt på dagen tirsdag.

Dette er Ragnhild Mowinckel Alder: 27 år (født 12. september 1992)

Klubb: Rival

Meritter:

OL: 2 sølv (storslalåm, utfor 2018)

VM: 1 bronse (superkombinasjon 2019)

Verdenscupen: 1 seier (storslalåm 2018)

Kilde: NTB

Publisert: 26.11.19 kl. 10:21 Oppdatert: 26.11.19 kl. 10:36

