FORNØYD: Jesper Saltvik Pedersen gliser etter bronsen i super-kombinasjonen i Paralympics. Onsdag tok han gull i storslalåm. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Rørt pappa om Paralympics-gullet: – Kom en liten tåre

Publisert: 14.03.18 11:21

Jesper Saltvik Pedersens far, Bjørn Pedersen, var begeistret og rørt etter sønnens storslalåm-gull i Paralympics onsdag.

– Det var helt strålende. Jeg var med trenerteamet, så jeg fikk vite på melding over radioen at han vant. Det kom en liten tåre da. Det er utrolig kjekt å se at mye arbeid kan gi resultater, sier far Bjørn Pedersen til VG på telefon fra Pyeongchang.

Storslalåm-gullet er Norges første gullmedalje i dette Paralympics , og første alpingull siden Cato Zahl Pedersens triumf på Lillehammer i 1994.

– Han har vunnet alle storslalåmrenn denne sesongen, så det var ingen overraskelse sånn sett. Men å levere når du er på andreplass etter førsteomgang, det viser styrke, sier Pedersen, og fortsetter:

– Som han sier selv; man kan ikke gjøre noe med de andre konkurrentene. Andreomgang var et kanonløp. Han måtte gi alt. Han gikk ikke for andreplass, men for gull.

– Blitt behandlet likt

Allerede som to-åring begynte Jesper Saltvik Pedersen på ski, og fra han var seks har han kjørt alene. Det har gått som en lek, forteller faren. I tillegg har han vært fotballdommer, drevet med friidrett og håndball.

– Hvor mye ligger bak dette gullet?

– Enormt med hardt arbeid. Han trener rundt 900 timer i året. Han har et fantastisk miljø i Plogen Skiklubb i Haugesund. Rogaland og Agder Skikrets har også gjort en fantastisk jobb. Jesper har trent med funksjonsfriske utøvere hele veien. Plogen er fantastisk på inkludering. De har behandlet ham likt som alle andre.

– Kronen på en super sesong

Trener Hans Blattmann var også en fornøyd mann etter gullet var et faktum:

– Det var helt rått. Dette var kronen på en super sesong. Han har jo vunnet alle world cup-rennene i år (i storslalåm), sier Blattmann, men forteller at medaljefangsten ikke var i fokus inn mot lekene.

– Målet på forhånd var at han skulle ta én medalje. Så skulle han være med å kjempe på de andre øvelsene.

Nå står Pedersen med bronse i super-kombinasjonen og gull i storslalåm. Lørdag er det slalåm.

– Han er en utrolig fin fyr å jobbe med. Han er flink til å sette pris på de rundt seg. Og så har han nå en evne til å være rå når han skal kjøre renn, sier Blattmann.