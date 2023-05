Narvik håper å bli arrangør for alpint-VM i 2029.

To motkandidater for Narvik i kampen om alpin-VM

Narvik får konkurranse fra Soldeu i Andorra og italienske Val Gardena i jakten på å få arrangere alpin-VM i 2029.

Norge og Narvik tapte kampen om VM i 2027. Det ble tidlig klart at de ville forsøke seg på mesterskapet to år senere.

Mandag gikk fristen ut for å melde sin interesse, og onsdag ble det klart at Andorra og Italia også ønsker å være arrangør for VM i 2029, opplyser Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) på sine nettsider.

Avgjørelsen faller i forbindelse med et styremøte i FIS i forkant av FIS-kongressen på Island i juni 2024. Det er de 21 representantene i FIS-styret som bestemmer hvem som blir VM-arrangør.

Det er sjette gang Norge søker om alpin-VM. Verdensmesterskapet i alpine grener har aldri foregått på norsk jord hvis man ser bort fra vinter-OL i 1952. Etter lekene ble det bestemt at det også hadde status som et VM. Hafjell og Kvitfjell har vært tidligere norske søkere uten å få gehør.

Generalsekretær Øistein Lunde i Norges Skiforbund (f.v.), Thor Hushovd, Tove Moe Dyrhaug, Erik Plener og sportssjef for alpint Claus Johan Ryste var på plass i Kroatia i forbindelse med kalenderkonferansen til det internasjonale skiforbundet (FIS).

Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug har god tro på søknaden.

– Vi har to harde konkurrenter i Val Gardena og Andorra denne gangen, men vi mener at vi har den beste søknaden, sier hun i en uttalelse.

Info Dette er Narviks VM-styre: Knut-Eirik Dybdal (leder), Eirik Frantzen, Kjetil André Aamodt, Tove Moe Dyrhaug, Sigbjørn Aanes, Sverre Seeberg, Lena Hope og Erik Røste. Daglig leder er Erik Plener. Vis mer

Norges Skiforbund opplyser onsdag at den tidligere toppsyklisten Thor Hushovd går inn som en ressurs i Narviks VM-kamp.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å få være med på en slik søknadsrunde. Norge har mange flotte alpindestinasjoner, men Narvik er annerledes og spektakulært. Dette blir en spennende prosess som jeg ser fram til, og det er ingen tvil om at jeg er veldig glad i alpinsporten, sier Hushovd.