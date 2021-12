MOT NY SEIER: Aleksander Aamodt Kilde kjørte fantastisk under lørdagens utfor og er på vei mot nok en seier i USA.

Kilde mot ny seier i Beaver Creek – fikk hjelp av skadet Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde vant sin første seier siden korsbåndskaden i januar fredag. Lørdag er han på vei mot å kopiere bragden – leder med over et halvt sekund.

Av Sebastian Melsom Johansen

Rennet pågår fortsatt – oppdateres!

Østerrikske Matthias Mayer kjørte en kanonomgang og ledet med 0,35 til sveitsiske Beat Feuz.

Den tiden knuste Kilde da han kastet seg ned de stupbratte fjellene i Colorado. Bærumsgutten var raskest på samtlige passeringer og kjørte i mål hele 0,66 foran østerrikeren.

– Det var fantastisk. Utrolig bra kjørt av Kilde i dag, sier landslagstrener Steve Skavik til Viaplay, og forteller at Kjetil Jansrud følger med fra hotellrommet og gir de andre løperne tips og rapporter fra TV-sendingen.

Kjetil Jansrud var ikke med på lørdagens utfor etter at han falt stygt under fredagens super-G-renn i Beaver Creek, og i en pressemelding fra Skiforbundet lørdag morgen sto det at alpinisten hadde pådratt seg skade på korsbåndet og leddbåndet.

Mandag reiser han tilbake til Oslo, hvor det blir gjennomført nye tester for å finne ut omfanget av skaden.

Se fallet til Jansrud her:

Kilde tok sin første verdenscupseier da han vant fredagens super-G-renn. Bærums-løperen var ute med skade store deler av fjorårssesongen etter at han røk korsbåndet på trening i januar.