JAAAA: Henrik Røa overrasket alle nok en gang og kjørte ned til tiendeplass i VM-utforen. Foto: Giovanni Auletta / AP

Kjetil Jansrud klarte ikke å forsvare VM-tittelen – Røa overrasket igjen: − Dypt imponert

Kjetil Jansrud (35) kjørte et svakt utforrenn og klarte ikke å bli den første i historien til å forsvare VM-tittelen. Henrik Røa (25) overrasket igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rennet pågår fortsatt.

Årets store overraskelse Henrik Røa kjørte overbeviste igjen. Han har en 16. plass fra Kitzbühel som personlig bestenotering og kjørte ned til tiendeplass i VM-utforen.

I målområdet var han tydelig fornøyd og brølte ut:

– JAAAA!

Røa er faktisk raskest av samtlige på siste fartsmåling og blir målt i 103,84km/t.

– Det der var moro. Jeg var helt sinnsykt nervøs på start, nesten så jeg kastet opp på start, sier Røa til NRK etter målgang.

Heming-gutten deler tiendeplassen med amerikanske Bryce Bennett.

Vinstra-gutten, Jansrud, har slitt mye i verdenscupen i år og foruten en fjerdeplass fra Val Gardena, har han ingen topp-ti plasseringer i utfor.

Jansrud er også regjerende verdensmester i utfor fra Åre 2019. Det er en tittel som har vært umulig å forsvare. Det er faktisk ingen som har klart å vinne utforen i to VM på rad.

Det klarte heller ikke Jansrud.

– Mulighetene er der alltid. Følte det var muligheter i dag også, men det føltes ut som jeg ikke var god nok. Det er noe jeg kan akseptere, sier Jansrud til VG etter målgang.

Han startet godt på toppen, men tapte for mye fra hoppet og nedover og kjørte inn til syvendeplass +1.02 bak ledende Vincent Kriechmayr fra Østerrike.

– Jeg har hatt mange år som har vært veldig bra, men det er ikke over. Det er ikke slik at en skikkelig nedtur gjør at ting sklir ut. Jeg kan leve godt med dager hvor jeg gjør hva jeg kan.

Den regjerende verdensmesteren er imponert over lagkompis-Røa:

– Topp ti i VM som førstereis. Jeg er dypt imponert, og selv om det ikke er en ekte medalje for Norge, så føles det nok slik ut for ham i dag og det skal han få lov til.

Jansrud ligger på åttendeplass.

Dominik Paris (31) var den største favoritten til å vinne dagens utfor. Han vant generalprøven og var også raskest på begge treningene i Cortina.

Dette var selve indrefileten for arrangementet. TV-tallene i Italia skulle nå sitt VM-høydepunkt. Paris på startnummer tre skulle kjøre ned til et etterlengtet utfor-gull og gi landet en solid opptur.

Det ble helbom. Paris mislyktes underveis og skrek ut i frustrasjon i løypa. I målområdet ristet de få inviterte gjestene på hodet og hovedpersonen selv slo i bakken med staven da han hadde passert målseilet og så eget resultat

Men italieneren var ikke alene. Matthias Mayer kjørte ut, Beat Feuz kjørte inn til tredjeplass og Johan Clarey til syvendeplass.

Dagens mest spektakulære omgang kom fra franske Maxcence Muzaton. Det så nesten ut som franskmannen hadde meldt seg på feil idrett i dag. Han faller inn på innerski og tar det man kaller på freeski-språket for en nosebutter 360. Han kommer seg heldigvis gjennom det uten noe stygt fall.

Også tyske Romed Baumann falt, men han i målområdet.