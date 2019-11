Henrik Kristoffersen på 4. plass: - Må bare gi gass

Henrik Kristoffersen (25) mener han burde kjørt et halvt sekund raskere i første omgang i sesongpremieren i slalåm i finske Levi. Foran finaleomgangen ligger han på 4. plass - 68/100 bak ledende Clement Noel (22) fra Frankrike.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg bommet litt på den andre «rullen» mot toppen. Det gikk for sakte på flaten. Noel kjørte veldig fort. Jeg skulle helst vært et halvt sekund bedre, sier Henrik Kristoffersen i et intervju med NRK.

Da tror han det ville sett bedre ut, tilføyer han - med tanke på muligheten til å revansjere 18. plassen fra storslalåmåpningen i Sölden for en måned siden. Det vil si skyve Clement Noel, briten Dave Ryding og Østerrikes Ramon Zenhaeusern ned ett trinn på pallen.

2. omgang starter klokken 13.15 på NRK.

Christian Hirschbühl klinte seg opp i rygg på Kristoffersen i første omgang: 10/100 bak nordmannen foran finaleomgangen.

Henrik Kristoffersen lot seg overraske av de store tidsskillene i Levi, der det vanligvis er langt tettere tidsmessig mellom løperne. Utslagene denne gangen skyldes varierende vær og føreforhold. Eller som Sebastian Foss-Solevåg uttrykte det etter sin første omgang, på en foreløpig 10. plass - halvannet sekund bak toppen:

– Det gikk saktere enn man trodde. Det lugget litt. Skiene tar veldig tak, sier Foss-Solevåg i et intervju med NRK mellom omgangene.

Hvis Noel kjørte grisefort, som han faktisk gjorde, overrasket briten Dave Ryding mest av alle i toppsjiktet. Sveriges OL-gullvinner André Myhrer var heller ikke dum, for å si det slik, i sitt første renn i sin siste sesong.

Myhrer ligger 32/100 bak Kristoffersen.

– Man må bare gi gass, være fokusert og tørre å kjøre, sa Henrik Kristoffersen før start.

Det må han få til i større grad i andre omgang.

Slik veteranen Leif Kristian Nestvold-Haugen (31) gjorde det innledningsvis. Nestvold-Haugen kom som et skudd ut av tåken og kjørte inn til foreløpig 9. plass fra startnummer 30.

Publisert: 24.11.19 kl. 11:07

Mer om