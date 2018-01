Kjæresten Tonje: – Visste at Henrik ville vinne

Publisert: 21.01.18 14:27

ALPINT 2018-01-21T13:27:36Z

KITZBÜHEL/OSLO (VG) Henrik Kristoffersens (23) kjæreste Tonje Barkenes (23) var helt sikker på at han endelig skulle vinne igjen her i Kitzbühel - ett år etter forrige verdenscupseier i Schladming.

– Det er nesten ett år siden sist, i Schladming i fjor. Men jeg hadde det på følelsen at det skulle skje her i Kitzbuhel. Jeg visste det. Og det var veldig fortjent, sier Tonje Barkenes til VG.

Hun holdt stand i snø-kaoset da Henrik Kristoffersen , to år etter at han vant her forrige gang, fikk overrakt trofeet som bevis på triumfen i målområdet i kanskje verdens mest kjente ski og alpinsted, Kitzbühel.

Leste du? Her er Henrik Kristoffersens kjæreste

Stolt tok hun bilder av kjæresten, før hun tuslet ut av målområdet - like tynget av snø som alle andre. Men det var ingen tvil om at hun var lettet på kjærestens vegne.

– Ja, jeg var veldig nervøs, innrømmer hun overfor VG.

– Var Henrik mer nervøs enn han pleier?

– Nei, det tror jeg ikke, svarer Tonje Barkenes.

Leste du? Kristoffersen: Kjæresten og fatter’n passer på kostholdet

Henrik Kristoffersen forteller at han kun var konsentrert om det han selv skulle gjøre da han sto som siste mann på toppen. Han hørte litt jubel (Hirscher!) og litt skuffelse uttrykt fra hjemmepublikum (Matt), men han var - som han sa til arrangørens speaker - mest opptatt av det han skulle gjøre: Ikke tape det store forspranget (1.05) han hadde på Hirscher.

– Det var veldig dramatisk, innrømmer Tonje Barkenes.

Det så virkelig ut til at seieren skulle glippe et par ganger for Henrik Kristoffersen på vei ned gjennom snødrevet.

– Han er så sterk! Han er en kunstner på ski, kommenterte NRK-ekspert Marius Arnesen da seieren var et faktum.

Marcel Hirscher var 1.05 bak Henrik Kristoffersen etter første omgang , men satte press på nordmannen med et meget godt renn i andre omgang.

Kanskje ble presset for stort for Michael Matt. Nummer to etter første omgang var uheldig og kjørte ut.

Dermed var det den suverene slalåmkongen som ledet da bare Henrik Kristoffersen var igjen på toppen. Nordmannen ga full gass også i andre omgang, og kom i mål 97 hundredeler foran østerrikeren.

– Jeg har ventet litt på den der. Det var en bra dag, sa en strålende fornøyd Kristoffersen til NRK etter rennet.

Sesongens første triumf var Henrik Kristoffersens 15. verdenscupseier i slalåm. Hans forrige seier var i Schladming 24. januar i fjor.

Sebastian Foss-Solevåg hadde også et meget godt utgangspunkt. Nordmannen lå som nummer syv før andre omgang, men hektet og kjørte ut.

Heller ikke Leif Kristian Nestvold-Haugen lyktes helt - en teknisk feil kostet ham kanskje et pallplass? - i andre omgang. Han lå som nummer fem etter første omgang, men endte som nummer tolv.

Best av de norske neste etter den aller beste, var Jonathan Nordbotten (28). Han fikk lov til å sitte lenge på ledertronen i målområdet etter en forrykende god finaleomgang fra startrekkefølgenummer 11 (startnummer 22 i første omgang).

– Jobben min er gjort, så nå er det noen andre som må kjøre dårlig, sa Nordbotten etterfulgt av et bredt smil til VG i målområdet med tanke på «topp 10» - etter at han hadde måttet overlate «god-plassen» til østerrikske Manuel Feller (25) som starter syv nummer etter ham. Nordbotten ble til slutt nummer syv.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.