OPPGITT: Henrik Kristoffersen, her i Oslo i september. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Henrik Kristoffersen refser Skiforbundet før sesongstart

ALPINT 2018-10-27T09:00:54Z

Før sesongstarten søndag åpner Henrik Kristoffersen (24) opp om misnøyen med Skiforbundet – som han har saksøkt for 15 millioner kroner.

Publisert: 27.10.18 11:00

– Da jeg deltok i VM for første gang betalte jeg fortsatt forbundet for å kjøre. Det første året jeg ikke betalte, vant jeg i Schladming og tok bronse i OL. Det var første sesong mor og far ikke betalte noe. Og nå kommer folk og sier: «Forbundet har hjulpet deg så mye». De har kun hjulpet meg når de tjente penger på meg. Det er den urettferdige delen av historien, sier Kristoffersen i et stort intervju med Tyrol Tageszeitung.

Konfrontert med uttalelsen fra 24-åringen svarer Skiforbundet slik:

– Det er riktig som Henrik sier at han måtte betale egenandel til forbundet da han var på Europacuplaget før han ble tatt ut på verdenscuplaget. Henrik og familien hans har lagt ned en formidabel innsats, også økonomisk, for å oppnå det som er en imponerende karriere, skriver kommunikasjonssjef Espen Graff i en SMS til VG.

Bakgrunnen for konflikten som nå ender i rettssak, er at Henrik Kristoffersen har ønsket seg RedBull-merket på skihjelmen siden 2014. Skiforbundet satte foten ned i 2016 da de har solgt plassen til Telenor. Henrik Kristoffersen svarte med å saksøke forbundet for 15 millioner kroner.

Siden har konflikten vært fastlåst, og rettssaken skal opp etter sesongen. Partene møttes i Oslo tingrett for to år siden. Saken skal videre behandles i EFTA-domstolen.

– Urettferdig

Konflikten innebar at Kristoffersen måtte trene alene mellom mai og oktober 2017. Han sto også over et slalåmrenn i Levi i 2016.

Kristoffersen sier, før storslalåmrennet i Sölden søndag, at han tilbød Skiforbundet alle sponsorpengene. For han er ikke ute etter pengene, men ny servicemann.

– Det bør være et «gi og ta system». Dette gjelder både for utøvere og forbund. Ingen kan ta alt. Heller ikke forbundet. Jeg synes det er urettferdig. Jeg vil ha samme system som det er i alle andre land utenom i Norge og Sverige, sier 24-åringen fra Rælingen og legger til at han ikke bryr seg om kritikk.

Svindal må endre

For første gang må Aksel Lund Svindal også kjøre uten RedBull på hjelmen denne sesongen. Kristoffersen sier at han synes det er synd og at både han selv og Svindal hadde fortjent bedre.

Kjetil André Aamodt, Tom Stiansen og Svindal mener at Kristoffersen kan vinne totalcupen foran Marcel Hirscher som har vunnet de siste syv gangene. Hovedpersonen selv sier at det er målet.

Husker du da Kristoffersen nesten fikk en snøball i hodet?