LIKE BLID: Timon Haugan er forkjølt om dagen, men like blid. Neste renn kjører han i Japan denne helgen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Alpint-sensasjonens harde vei til verdenstoppen: – Jobbet som maler og murer

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Han fikk sjokk av den oppsiktsvekkende annenplassen i Chamonix-slalåmen. Men veien til den alpine verdenstoppen har ikke vært enkel for Timon Haugan (23). Ekstrajobber måtte til for å finansiere satsingen.

Oppdalingen sto på seierspallen etter verdenscuprennet i franske Chamonix tidligere i måneden. 0,21 sekunder bak vinneren Clement Noel. Men det føltes som en seier. Om mulig enda sterkere, ifølge Haugan selv.

– Det var helt sjokk. Jeg ble helt skjelven. Om jeg skulle vinne senere, så tror jeg ikke den samme gode følelsen kommer igjen. Det blir ikke et like stort sjokk, sier Timon Haugan.

Danseløve

Men det kan kanskje komme noen dansetrinn av det moderne slaget hvis han står øverst på pallen. Han har nemlig drevet det ganske langt med hip hop og breakdance.

– Vi får se. Hjelmen er glatt. Kanskje jeg kan få til noe kult på hard og isete snø, sier Haugan.

Natt til lørdag og søndag norsk tid er det verdenscuprenn i henholdsvis storslalåm og slalåm i Japan.

Haugan sitter sammen med VG og den profilerte manageren Erland Bakke på Olympiatoppen i Oslo. Lagkameratene på alpinlandslaget – de som holder seg til de tekniske øvelsene slalåm og storslalåm – forsvinner inn på Toppidrettssenteret for å trene styrke. Men Haugan står over. Han er forkjølt og litt pjusk.

Men han tar likevel en tur ned i kjelleren på «Toppidrettsfabrikken» for å hilse på. Den første han treffer er Ragnhild Mowinckel. Hun trener seg opp etter to kjedelige korsbåndsskader på rappen. Begge lyser opp – og latteren sitter løst.

– Jeg sto i sofaen og heiet på Timon da han kjørte i Chamonix, sier Ragnhild Mowinckel.

HIGH FIVE: Timon Haugan møtte Ragnhild Mowinckel med gjensynsglede på Toppidrettssenteret. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Timon legger til at da Molde-jenta gikk på Oppdal Skigymnas for noen år siden var hun hjemme hos familien Haugan på pepperkakebaking og fikk et nært forhold til hans mor Sissel. Det var for øvrig mamma som innstendig oppfordret ham til å ringe alpinlegenden – og sambygding Erik Håker – etter at slalåm-gullet glapp med ledelse etter 1. omgang (kjørte ut) i junior-VM i Åre for snart tre år siden.

Bedre på ski

Erik Håker (67) huskes – til tross for sine fem verdenscupseiere – kanskje best for OL-gullet som forsvant til skogs under storslalåmkonkurransen i Sapporo-OL i 1972. Det var da halve Norge sto opp midt på natten (storslalåm ble avviklet over to dager) med håp om gull. Håker ledet etter første runde. Men etter 1,5 omgang kom han på innerski – og forsvant ut i snøen.

Haugan husker at samtalen med Håker dreide seg om «å komme seg opp og videre». Nervene har han i hvert fall fått bedre kontroll på. Nå kjører han faktisk best i finalerunden. Det skjedde i Kitzbühel (12. plass) og Schladming (22. plass). Og ikke minst i Chamonix hvor han avanserte fra 11. plass (1. omgang) – til den oppsiktsvekkende annenplassen – med lagkameratene rundt seg i ellevill jubel på «leaderboard».

Han understreker at fremgangen skyldes at han kjører bedre på ski. Og at treningsopplegget – etter at han slapp til i verdenscupen – er langt mer profesjonelt enn hva han er vant med fra tidligere. Men han snakker mye om det spesielle kameratskapet.

– Vi er veldige gode kamerater, og vi deler alt. Det er det som er spesielt med dette laget. Vi prøver å gjøre hverandre så gode som mulig. Vi vil hjelpe hverandre slik at Norge blir nummer én og to i OL, sier Haugan.

Han fikk omtrent 190.000 kroner i premiepenger i Chamonix. Haugan anslår at han får det samme i sponsorbonus. Det kommer godt med for en mann som har finansiert alpinkarrieren med sommerjobber og stipender fra Olympiatoppen.

På spørsmål fra VG om hvor mye han har brukt av egen lomme for å være en del av alpinlandslaget de siste årene svarer Haugen «om lag 200.00 kroner». Pengene er skaffet til veie gjennom hardt arbeid.

– Jeg har fått hjelp av private sponsorer. Men jeg har hatt sommerjobb hos Norheim Natursten på Oppdal hvor jeg har utført oppdrag som maler og murer. Jeg ville ha en jobb der jeg kunne bruke kroppen, sier Timon Haugan.

Deler suksessen

Norge har hatt ni av 13 landslagsløpere inne på topp 5 i verdenscupen i vinter. Veteranen Leif Kristian Nestvold-Haugen (32) mener suksessen kommer av et langsiktig arbeid. Og et avgjørende grep rundt landslagsmodellen foran årets sesong.

– Jeg vet at det har vært veldig bra både for de unge og eldre løperne at vi har ett stort lag. Vi har bygd kultur med spisskompetanse både for slalåm og storslalåm. Kombinasjonen av sultne ungdommer og erfarne kjørere har gjort oss gode, sier Nestvold-Haugen.

Han understreker at det er en styrke for alle at de er på et lag hvor det kjøres i verdensklassetempo på trening. Gleden av å dele suksessen med lagkameratene kjenner han på. Spesielt i vinter hvor så mange har oppnådd gode resultater.

PÅ TRENING: Leif Kristian Nestvold-Hagen snakker med Timon Haugan på Toppidrettssenteret. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Du tar eierskap til det, fordi du føler at du har vært med og bidratt, og da er det ekstra gøy. Det er kult når du gjør det bra, men det er enda kulere når du har en gjeng å dele det meg, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Landslagssjef Steve Skavik medgir overfor VG at han er ganske forundret over de sensasjonelle resultatene – spesielt i slalåm. Han trodde ikke løpere som Timon Haugan (23), og Lucas Braathen (19) skulle yppe seg helt i verdenstoppen allerede denne vinteren. Snart får vi se mer av en annen 19-åring – Atle Lie McGrath (leder europacupen) – er hans spådom.

– Jeg trodde det var mest jobb å gjøre med slalåmlaget, sier Steve Skavik.

– Hvorfor?

– Vi har sett gode resultater i europacupen, men normalt tar det flere år å slå gjennom i verdenscupen. Men det har vært trent godt, og godt tilrettelagt for trening av støtteapparatet, sier Skavik.

Han tror lagfølelsen – som kom til syne i jubelscenene etter den sensasjonelle kjøringen til Haugan i Chamonix – har hatt avgjørende betydning for resultatene. Det at løperne gleder seg over hverandre forteller nesten alt om suksessen, ifølge landslagssjefen.

– De gir mye av seg selv til hverandre. Ved å utveksle erfaringer i denne tekniske idretten, så går det fremover. Akkurat dét poenget at de deler erfaringer er viktigere enn det en trener klarer å tilføre dem, sier Skavik.

Publisert: 21.02.20 kl. 21:55 Oppdatert: 21.02.20 kl. 22:41

