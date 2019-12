NUMMER TRE: Aleksander Aamodt Kilde så fornøyd ut med å bli nummer tre. Foto: Alessandro Trovati / AP

Kilde falt utenfor pallen – er jevnt innenfor topp 10

Aleksander Aamodt Kilde (27) mangler fortsatt verdenscupseieren – men er jevnt innenfor topp 10 i nesten alt han foretar seg i alpinbakken denne vinteren.

I det tradisjonsrike romjulsrennet i Bormio lørdag misset 27-åringen fra Lommedalen den siste pallplassen og ble skjøvet ned til fjerdeplass. Dagen før – et utforrenn som var erstatning for det avlyste Val Gardena-rennet tidligere denne måneden – ble han også nummer fire.

Det oppsummerer på en måte Aleksander Aamodt Kildes sesong så langt. På nygamle ski har han i det minste levert meget stabilt: Lørdag sto han på startstreken for 11. gang denne sesongen, og på syv av disse har han vært innenfor topp 10 – både i favorittdisiplinen super-G, i utfor og storslalåm.

Det var ingen overraskelse at italienske Dominik Paris gikk til topps – igjen. Da han passerte målstreken fra startnummer ni var marginen til nestemann brutal: 1.61 er nesten uhørt i Bormio-utforen. Men Beat Feuz presset hjemmefavoritten hele veien og var bare 26 hundredeler bak i mål – og viste at Paris ikke hadde vært helt utenomjordisk. Enda nærmere var Urs Kryenbuhl. Fra startnummer 25 slo sveitseren til på sensasjonelt vis og kom i mål bare åtte hundredeler bak Paris. Da røk samtidig pallplassen for Kilde. Han var 0.73 bak Paris og lå lenge an til å bli nummer tre.

De to øvrige norske på startstreken var Adrian Smiseth Sejersted og Kjetil Jansrud. Sistnevnte får det ikke til om dagen og kom ikke en gang blant de 30 beste – du måtte helt ned til 32. plass for å finne nordmannens navn. Sejersted ble nummer 14.

