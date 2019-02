POPULÆRE: Aksel Lund Svindal gir seg etter VM i Åre. Det har også den amerikanske stjernen Lindsey Vonn også annonsert. Her er duoen på VMs åpningsseremoni mandag kveld. Foto: Foto: REUTERS

Svindal før super-G: – Ti mann kan vinne

ALPINT 2019-02-06T06:13:43Z

ÅRE (VG) Aksel Lund Svindal (36) er klar for sitt nest siste renn som idrettsutøver. Der mener han det er vidåpent om medaljene.

Publisert: 06.02.19 07:13 Oppdatert: 06.02.19 07:35

Onsdag strammes bindingene for nest siste gang i konkurranse for Aksel Lund Svindal . Grytidlige morgener for optimale treningsforhold, kne-behandling og alt er lagt i potten under forberedelsene til dette øyeblikket.

– Nå har vi spist frokost 04:45 og reist fra hotellet 05:30 den siste uken for å kunne kjøre før turistene tok over løypene her. Siden vi var her en stund før VM startet så har vi måttet improvisere litt, smiler 36-åringen.

Mange mener han kan vinne onsdag. Noen er så optimistiske at de tror han kan ende opp med både medalje i super-G og lørdagens utfor.

Selv har han vanskelig for å plukke ut en favoritt før super-G-rennet.

– Nå fikk vi en ny vinner i Kitzbühel i Josef Ferzel så han kan være der. Men du har Vincent Kriechmayr, du har Kjetil Jansrud, du har Aleksander Aamodt Kilde. Og du har Beat Feuz og Dominik Paris. Det er med andre ord ganske mange favoritter.

Se hva som «vekket» Svindal på de tidlige morgenene i Åre.

Tro på eget lag

Aleksander Aamodt Kilde kommer til Åre med positive tanker i bagasjen. Siden desember har han kjørt meget solid i verdenscupen, og går for medalje i VM.

– Jeg vet jeg er i form og har selvtillit på start. Jeg er offensiv i tankegangen og føler ikke helt på presset. Det er et godt utgangspunkt, sier Kilde til VG.

Han får spørsmål om å plukke ut sine favoritter, men fremhever først sitt eget lag.

– Vi har fire kandidater som har stilt godt i år. Vi har to som har vunnet super-G i år og jeg har vært på pallen. Adrian har vært topp 10. Så et meget sterkt lag.

– Vi føler oss litt på hjemmebane her i Sverige. Det kommer nok også mange nordmenn i løypene. Det blir gøy å kjøre.

Herrenes super-G kjøres onsdag og du ser øvelsen på NRK 1. Konkurransen starter 12:30.

