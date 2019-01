VIL SÅ GJERNE: Aksel Lund Svindal er på plass i Kitzbühel og mega-motivert før helgens konkurranser. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Svindal usikker før Kitzbühel-helgen: Redd for å ofre VM

KITZBÜHEL (VG) Etter en røff gjennomkjøring i Kitzbühel-løypa onsdag drar Aksel Lund Svindal (36) til sjekk av kneet for å se om han i det hele tatt kan delta i helgens konkurranser. Hvis det er fare for å ofre VM om to uker, dropper han å delta.

Kitzbühel-løypa i utfor er den tøffeste utøverne møter hver sesong. Samtidig er det den kuleste seieren å ta i verdenscupen. Aksel Lund Svindal har aldri klart å vinne her, derfor er det ekstra vanskelig å ta en avgjørelse om ikke å kjøre i helgen.

– Denne avgjørelsen kjenner jeg at jeg ikke kan ta på egen hånd nå. Derfor dropper jeg utfortreningen torsdag for å reise til Innsbruck der jeg møter spesialister jeg har brukt før, sier farts-kometen til VG på utøvernes hotell i sentrum av alpelandsbyen i Østerrike.

Sammen skal de se på bilder av kneet og vurdere belastningstrykket som forventes å komme gjennom helgen.

I år er det lagt store mengder vann i løypa for å få all snøen omgjort til et hard og kompakt underlag. Det har regulert i mer enn det kneet til Lund Svindal liker.

– For meg var dette disse forholdene de verste jeg kunne få. Det er en eksem utgave av Kitzbühel i år.

Kan vinne

Selv føler han seg klar for å ta steget opp øverst på pallen i det prestisjefulle Hahnenkamm-rennet i utfor førstkommende lørdag. Fredag kjøres det super-G.

– Jeg vet i teorien hva som skal til for å vinne her, selv om jeg ikke har klart det. Jeg føler at jeg er i god form og at jeg er god nok til å være topp tre og å vinne renn.

Opptreningene etter kneskadene har kostet. Etter fjorårets suksess-sesong med OL-gullet som høydepunkt, var det pågående vurderinger gjennom sommeren og høsten om det var mulig å gå på en ny.

Mye står dermed på spill for veteranen. Dette kan være siste gang han får sjansen til å forsøke seg på en etterlengtet triumf i Kitzbühel. Samtidig er et VM i «lykkebakken» Åre, der han tok to VM-gull i 2007 , i spill dersom det går galt i helgen.

I 2016 røk han korsbåndet etter ett stygt krasj i denne bakken.

– Det eneste jeg vet nå er at det blir verre jo mer jeg kjører her. En ting er når kneet slår mot snø til vanlig. Men her er det is så det bare slår og slår, igjen og igjen.

Se Lund Svindals gjennomgang av løypa, gjort i fjor:

Jansrud ute

Fra før har Kjetil Jansrud meldt forfall. Han var uheldig og dro på seg brudd i fingre tirsdag.

Det er ingen tvil om at det koster mye å være med mulig forberedt til å angripe Kitzbühel-løypa. Men showet, tilskuerne, trykket og prestisjen er mer forlokkende enn noe annet sted i alpint-sirkuset.

– Hadde det vært et hvilket som helst annet sted, så hadde jeg stått av, avslutter Lund Svindal, og understreker igjen hvor motivert han er før helgen.