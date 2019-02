Jansruds VM-skjebne ikke avgjort: – Ser bra ut

ÅRE/OSLO (VG) Det er fortsatt usikkert om Kjetil Jansrud (33) rekker onsdagens VM-renn i super-G, mens Aksel Lund Svindal (36) er klar for å sette et solid karrierepunktum i Åre-VM.

Publisert: 04.02.19 17:36

VG oppdaterer artikkelen.

Onsdag er det super-G for herrer i Åre-VM. Norge stiller med Svindal, Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted. Det store spørsmålet er om Jansrud er helt klar til å kjøre etter at han brakk to fingre på venstre hånd på trening i forkant av utforrennet i Kitzbühel forrige helg.

– Hånden er fortsatt ganske hoven, men vi får se an situasjonen. Vi har ikke så mange dager på å finne ut av det. Det ser bra ut fra mitt perspektiv, men jeg tar en avgjørelse sammen med det medisinske apparatet, sa Jansrud på mandagens pressekonferanse.

I utgangspunktet burde han ha leget skaden i seks uker.

– Et visst handikap vil jeg nok uansett ha, la Jansrud til.-

Aksel Lund Svindal sliter med et vondt kne, og sto derfor over Kitzbühel. Han legger som kjent opp etter VM i Åre, men kneet skal ikke stoppe ham fra å delta i sine siste renn.

– Jeg føler meg bra, og jeg tror det var en god beslutning. Når du har klare mål, så er det lettere å ta det helt ut. Når det er over så er det over. Og forhåpentligvis har jeg gjort noen gode renn. Jeg vet at jeg kommer til å savne dette. Det å tenke på det er en ting, men det å si det offentlig er skremmende, sa Svindal på pressekonferansen om beslutningen om å legge opp.