Satsingen bak Mowinckels suksess: – Hun har gått den lange veien

Publisert: 09.03.18 16:50

Andrine Flemmen og Kjetil Jansrud er full av lovord om Ragnhild Mowinckel (25). Det samme er sportssjef Claus Ryste, som forteller om satsingen som har ført frem til suksessen.

Men først: Fredag kjørte Ragnhild Mowinckel inn til karrierens første verdenscupseier – og Norges første kvinnelige storslalåmseier siden Andrine Flemmen vant i 2002.

– Dette var på høy tid, sier en euforisk Flemmen til VG. Hun fulgte sin medmoldenser vinne fra kontoret hun jobber på i Geilo.

Fakta Ragnhild Mowinckel fakta * Født: 12. september 1992 (25 år)

* Klubb: Rival

* Meritter:

* OL: 2 sølv (storslalåm, utfor 2018)

* VM: 6.-plass som best (super-G 2017)* Verdenscupen: 1 seier (storslalåm 2018)

* Aktuell: Tok karrierens første verdenscupseier i tyske Ofterschwang fredag. Fakta: NTB

– Ragnhild har stått på voldsomt, og tatt steg for steg. Det er bare så moro at hun får det til. OL var fantastisk med to sølv, og nå er hun etablert i verdenstoppen, fortsetter den nå 43 år gamle Flemmen, som har ventet lenge på at den mosegrodde rekorden skulle ryke.

På telefon med VG sier hun at hun skal gratulere Mowinckel personlig med en gang hun legger på røret, men tror ikke dette er siste gang hun sender en gratulasjonsmelding i retning 25-åringen.

– Heldigvis er hun ikke alene. Hun har et lag rundt seg, og i dag kjørte også Nina (Haver-Løseth) og Kristin (Lysdahl) glimrende. Det er kjempemotiverende for fremtiden, sier Andrine Flemmen.

– Rennhodet på plass

Også Kjetil Jansrud beskriver laginnsatsen som «veldig bra». Han og Mowinckel er i teamet til utstyrsleverandøren Head sammen med blant andre Lindsey Vonn og Aksel Lund Svindal, og «Kongen av Kvitfjell» er full av lovord om fredagens vinner.

– Det er vanvittig sterkt av Ragnhild. Hun har alltid hatt en solid teknikk, men denne sesongen er også rennhodet på plass. Sesongen har egentlig vært en eneste lang opptur, og det føles «riktig» at det krones med verdenscupseier. Fullt fortjent, og det kommer til å komme flere fra den kanten, skriver han i en sms til VG.

For bare ett år siden var det Nina Haver-Løseth som ble beskrevet som Norges beste kvinnelige alpinist , men nå er det Ragnhild Mowinckel som har gått i bresjen. For knappe to uker siden jublet hun for to OL-sølv. Fredag sikret hun karrierens første verdenscupseier, og tidligere i vinter vant hun de to andre pallplassene hun kan vise til.

Mamma: Ragnhild har hatt det tøft

Mamma Mowinckel, Sissel, forteller at familien sto nervøse foran TV-skjermen da datteren suste ned til bestetid. Etter seieren avslørte hun at datteren har hatt det tøffere enn mange har visst om.

– Hun har hatt noen tøffe år før det endelig løsnet nå. Det er det som har vært verst; at hun har følt hun har vært like god som konkurrentene, men ikke fått det ut i konkurranse, sier hun til VG.

– Alle de døgnene hun har vært i kjelleren ... Det har vært tøffere enn folk har vært klar over.

Nå gleder hun seg til å reise for å møte datteren under verdenscupavslutningen i Åre neste uke.

Men hvordan forklarer man suksessen til Mowinckel? Sportssjef Claus Ryste bør ha svaret.

– Hun har tatt den lange veien, sier han, og utdyper:

– Hun har kjørt mange disipliner og utviklet seg gradvis. Det tar tid å sette sammen skiteknikk, taktikk, fysikk, selvtillit og erfaring, men det har hun nå klart. Det er summen av alt dette som gjør at hun nå vinner.

Da han så kjøringen til Mowinckel mot slutten av storslalåmrennet i Tyskland fredag, var han ikke i tvil om at det ble seier.

– Hun ble ikke forsiktig, men ga gass. Med de to solide omgangene viser hun at hun er blant de beste i verden, sier Ryste.

– Skaper selvtillit i laget

Han trekker også frem den norske laginnsatsen, med tre stykker inne blant topp ti. Historisk sett har det norske kvinnelandslaget i alpint vært få i tallet, og i 2010 var det kun et blandet verdenscup- og europacuplag som stort sett kjøre europacuprenn. I dag har de ett lag for hvert nivå.

– Jentene har flere trinn å klatre på nå, og de er nødt til å gå trinnene for å komme videre. Vi har prøvd å skape en toppidrettsbredde, men det er utøverne som må gjøre jobben, sier Ryste, og fortsetter:

– Og den er det er lettere å gjøre med andre på laget. Det Ragnhild gjør nå, skaper selvtillit og kompetanse i laget. Referansepunktene på treningen er annerledes. Nå vet de at det de gjør på trening, er best i verden, sier han.