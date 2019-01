FORTVILTE: Henrik Kristoffersen var veldig frustrert etter at pallen glapp i Wengen. Foto: Gabriele Facciotti / TT NYHETSBYRÅN

Kristoffersen misset - unge Noel tok sin første verdenscupseier

Henrik Kristoffersen (24) var fryktelig fortvilet da han kom i mål to tideler bak Marcel Hirscher (29), etter å ha misset på slutten av slalåmrennet. Franske Clement Noel (21) klinket til med sin første verdenscupseier.

Kristoffersen lå på tredjeplass etter første omgang, og var 19 hundredeler foran Hirscher. Men i finaleomgangen glapp det for nordmannen, som kjørte to tideler svakere enn Hirscher. Det til tross for at han ledet hele veien, før det ble en stygg miss like før målpassering.

– Jeg tror det gikk et halvsekund der, kanskje mer. Det var synd for Henrik, oppsummerte TV2-ekspert Hans Petter Buraas.

Med et halvt sekund bedre tid ville Kristoffersen vunnet. Han var nemlig tre tideler bak Noel.

– Jeg hadde vel vunnet hvis det ikke var for feilen på slutten. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg kjører i alle fall fort på ski. Jeg må se det på video selv, rett og slett. Det ligger mer enn tre tideler i den feilen der, sier Kristoffersen til TV 2.

– Jeg blir litt bakpå, og det ligger litt tid der, sier Kristoffersen når han får se TV-bildene.

Han endte til slutt på fjerdeplass, og Hirscher ble nummer tre. Østerikkeren Manuel Feller ble nummer to, bare to hundredeler foran landsmann Hirscher. Seieren tok Noel, som forsvarte ledelsen etter første omgang, og vant åtte hundredeler foran Feller.

– Han er veldig, veldig god, så det er ikke så veldig overraskende, sier Kristoffersen om seierherren.

Jonathan Nordbotten endte på 27. plass. Leif Kristian Nestvold-Haugen lå som nummer 24 etter 1. omgang. I finalen avanserte han til 16.-plass. Sebastian Foss Solevåg hektet i finaleomgangen, og falt fra 13. til 28. plass.

Bjørn Brudevold endte på 33.-plass i 1. omgang og fikk ikke kjøre i finalen.