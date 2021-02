VM-kongen Kriechmayr til VG: − Jeg er ingen legende

CORTINA (VG) Vincent Kriechmayr (29) er kun den tredje i historien som greier å vinne både super-G og utfor i ett og samme VM. Han sammenlignes med de store, men vil ikke høre om det.

«Legendarisk» kaller den italienske storavisen La Gazetto della sport, østerrikske Vincent Kriechmayrs prestasjon i Cortina, søndag. Han hadde allerede vunnet gull i super-G torsdag - og fulgte altså på med en ny enorm triumf to dager senere.

Dermed trekker mediene, TV-kanalene og folket i alpinsporten umiddelbart parallellene til hans forgjengere. Landsmann Hermann Maier greide dobbelen i 99-VM i Beaver Creek og amerikanske Bode Miller i Bormio i 2005.

Kriechmayr selv møter VG i målområdet selv. Han kom i mål klokken 11:04, men står i 14-tiden fremdeles og gjør intervjuer. Det koster å være i søkelyset – også etter selve løpet. Med gullmedalje nummer to hengende rundt halsen er han opptatt av å bevare bakkekontakten.

– Er du en legende?

– Nei nei, jeg er ingen legende. Jeg gjorde to gode runder som jeg er veldig stolt av. Men jeg er ingen legende som Bode Miller eller Hermann Maier. Begge har vunnet OL-gull og allround-cupen. De var på et høyere nivå, men det å være på en lignende stige er ganske så rått, sier 29-åringen til VG.

– Det kommer et OL neste år, kan du bli en?

– Joda. Vi får se. Det betyr ikke så mye hva som skjer i fremtiden, jeg har opplevd mer enn man kan forvente. Det er fantastisk.

Prestasjonen hans er uansett nokså unik.

De største alpinistene Vincent Kriechmayr OL: Ingen medaljer VM: Åre 2019: Super-G-sølv og utfor-bronse Cortina 2021: Super-G-gull og utfor-gull Hermann Maier OL: Nagano 1998: Storslalåm-gull og super-G-gull Torino 2006: Super-G-sølv og storslalåm-bronse VM: Vail/Beaver Creek 1999: Super-G-gull og utfor-gull St. Anton 2001: Utfor-sølv og super-G-bronse St. Moritz 2003: Super-G-sølv Bormio 2005: Storslalåm-gull Michael Walchhofer OL: Torino 2006: Utfor-sølv VM: St. Moritz 2003: Utfor-gull Bormio 2005: Super-G-sølv og utfor-bronse Stephan Eberharter OL: Nagano 1998: Storslalåm-sølv Salt Lake city 2002: Storslalåm-gull, super-G-sølv og utfor-bronse VM: Saalbach 1991: Super-G-gull og kombi-gull St. Anton 2001: Super-G-sølv St. Moritz 2003: Super-G-gull Hans Knauss OL: Nagano 1998: Super-G-sølv VM: Vail/Beaver Creek 1999: Super-G-bronse St. Moritz 2003: Storslalåm-sølv Marcel Hirscher OL: Sochi 2014: Slalåm-sølv PyeongChang 2018: Kombi-gull og storslalåm-gull VM: Schladming 2013: Slalåm-gull og storslalåm-sølv Vail/Beaver Creek 2015: Kombi-gull og storslalåm-sølv St. Moritz 2017: Storlslaåm-gull, slalåm-gull og kombi-sølv Åre 2019: Slalåm-gull og storslalåm-sølv Toni Sailer OL: Cortina 1956: Slalåm-gull, storslalåm-gull og utfor-gull VM: Cortina 1956: Slalåm-gull, storslalåm-gull kombi-gull og utfor-gull Bad Gastein 1958: storslalåm-gull kombi-gull, utfor-gull og slalåm-sølv Benjamin Raich OL: Salt Lake city 2002: Kombi-bronse og slalåm-bronse Torino 2006: Slalåm- og storslalåm-gull VM: St. Anton 2001: Slalåm-sølv Bormio 2005: Slalåm-gull kombi-gull, storslalåm-sølv og super-G-bronse Åre 2007: Kombi-sølv Val d’Isere 2009: Storslalåm-sølv Karl Schranz OL: Innsbruck 1964: Storslalåm-sølv VM: Chamonix 1962: Utfor-gull, kombinasjon-gull og storslalåm-sølv Portillo 1966: Storslalåm-bronse Val Gardena 1970: Storslalåm-gull Anton Seelos OL: Ingen medaljer VM: Mürren 1931: Slalåm-sølv Innsbruck 1933: Slalåm- og kombinasjon-gull Mürren 1935: Slalåm- og kombinasjon-gull Bode Miller OL: Salt Lake city 2002: Kombi- og storslalåm-sølv Vancouver 2010: Kombi-gull, super-G-sølv og utfor-bronse Sochi 2014: Super-G-bronse VM: St. Moritz 2003: Storslalåm-gull, kombi-gull og super-G-sølv Bormio 2005: Super-G- og utfor-gull Kjetil André Aamodt OL: Albertville 1992: Super-G-gull og storslalåm-bronse Lillehammer 1994: Utfor-sølv, kombi-sølv og super-G-bronse Salt Lake city 2002: Kombi-gull og super-G-gull Torino 2006: Super-G-gull VM: Salbaach 1991: Super-G-sølv Morioka 1993: Slalåm-gull, storslalåm-gull og kombi-sølv Sierra Nevada 1996: Super-G-bronse Sestriere 1997: Kombi-gull Vail/Beaver Creek 1999: Kombi-gull og utfor-bronse St. Anton 2001: Kombi-gull og storslalåm-sølv St. Moritz 2003: Utfor-sølv og kombi-bronse Marc Girardelli OL: Albertville 1992: Storslalåm- og super-G-sølv VM: Bormio 1985: Slalåm-sølv og storslalåm-bronse Crans Montana 1987: Kombi-gull, storslalåm-sølv og super-G-sølv Vail/Beaver Creek 1989: Kombi-gull og slalåm-bronse Salbaach 1991: Slalåm-gull Morioka 1993: Slalåm-sølv og kombi-bronse Sierra Nevada 1996: Kombi-gull Lasse Kjus OL: Lillehammer 1994: Kombi-gull Nagano 1998: Utfor- og kombi-sølv Salt Lake city 2002: Utfor-sølv og storslalåm-sølv VM: Morioka 1993: Kombi-gull Sierra Nevada 1996: Kombi-sølv Sestriere 1997: Utfor-, super-G- og storslalåm-sølv Vail/Beaver Creek 1999: Utfor-, slalåm- og kombi-sølv St. Moritz 2003: Kombi-sølv Aksel Lund Svindal OL: Vancouver 2010: Super-G-gull, utfor-sølv og storslalåm-bronse PyeongChang 2018: Utfor-gull VM: Bormio 2005: Kombi-sølv Åre 2007: Storslalåm- og utfor-gull Val d’Isere 2009: Kombi-gull Garmisch Partenkirchen 2011: Kombi-gull Schladming 2013: Utfor-gull og super-G-bronse Åre 2019: Utfor-sølv Ingemar Stenmark OL: Innsbruck 1976: Storslalåm-bronse Lake Placid 1980: Slalåm- og storslalåm-gull VM: Garmisch Partenkirchen 1978: Slalåm- og storslalåm-gull Schladming 1982: Slalåm-gull og storslalåm-sølv Kilde: FIS Vis mer

Dominik Paris (31) var den største favoritten til å vinne søndagens utfor. Han vant generalprøven og var også raskest på begge treningene i Cortina.

Dette var selve indrefileten for arrangementet. TV-tallene i Italia skulle nå sitt VM-høydepunkt. Paris på startnummer tre skulle kjøre ned til et etterlengtet utfor-gull og gi landet en solid opptur.

Det ble helbom. Paris mislyktes underveis og skrek ut i frustrasjon i løypa. I målområdet ristet de få inviterte gjestene på hodet og hovedpersonen selv slo i bakken med staven da han hadde passert målseilet og så eget resultat.

Kjetil Jansrud skulle forsøke å kopiere VM-tittelen han tok i Åre for to år siden. Den gang tok Kriechmayr bronsen, i dag var nordmannen kun åttende best.

fullskjerm neste SKUFFET: Kjetil Jansrud greide ikke kopiere VM-tittelen fra Åre-VM. Han måtte slukøret traske gjennom intervju-sonen uten premie.

– Jeg har hatt mange år som har vært veldig bra, men det er ikke over. Det er ikke slik at en skikkelig nedtur gjør at ting sklir ut. Jeg kan leve godt med dager hvor jeg gjør hva jeg kan.

VM-debutanten Henrik Røa imponerte med tiendeplass og skrek ut i målområdet i ren jubelrus over egen prestasjon.

Nå kan han oppnå drømmen om å kjøre OL for Norge i Beijing 2022, frem mot da har Norge en jobb å gjøre.

Skal de hamle opp med Vincent Kriechmayr …