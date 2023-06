SNAKKER UT: Lucas Braathen. Her fra kick off med alpinlandslaget.

Braathen hardt ut mot mobbingen – Nå vil alpinisten bruke mote mot «homohets»

AKER BRYGGE (VG) Alpinisten Lucas Braathen (23) er åpen om all trakasseringen han får for å være multikulturell og «feminin». Likevel slutter han ikke å drømme stort.

VG møter Lucas Braathen etter en berg-og-dalbane av en sesong. VM ble nesten spolert av en blindtarm-betennelse, men heldigvis har han ikke fått varige mén. Bare nesten.

– Det går veldig fint, annet enn at arrvev fortsatt henger igjen, så huden min er klistret til arret på undersiden. Det går ikke utover noen ting. Kanskje modellkarrieren min, sier Braathen lurt.

– Du har en drøm om å bli modell?

– Nei, ikke som en modell profesjonelt, men kanskje heller at historien min eller et budskap jeg vil komme med, kan være grunnen til at jeg ender foran et merke, forteller Braathen.

INNGREP: Lucas Braathen viser frem plastrene som dekker arrene fra blindtarmsoperasjonen.

Og nettopp den drømmen er årsaken til at han nå røper sitt nye prosjekt.

– Jeg kan si at en av prosjektene vi snakker om, så handler det om å adressere de tingene jeg blir veldig arrestert for i samfunnet, sier Braathen.

– Som hva?

– Det å være for multikulturell, for feminin og det å bli kastet etter seg å være homofil i en negativ måte ut fra hvordan man uttrykker seg, mener, sier, kler seg og ser ut. Det kommer, sier Braathen.

Det er kanskje ikke så rart at Braathen har knyttet mote og kreativitet til sitt bryst. I idretten kan man ikke uttrykke seg like fritt, mener han.

– Mote kan la deg snakke om det, ha frie tøyler. Der er det kunst.

Mote hjelper ham også å takle de negative kommentarene som kommer i hans retning.

– Det gjør ikke vondt at de kaller meg homofil, men det gjør vondt å se at folk bruker mine sosiale medier-innlegg til å slenge homofili som noe negativt. Og jeg har en søster som er lesbisk, og hun sitter og leser disse kommentarene. Jeg vet hun blir såret av det, sier Braathen.

Han fortsetter:

– Og så er det ukomfortabelt, når det havner på det nivået at folk skriver at de «hater å se en som er homofil», sier han.

Derfor vil han være den som adresserer temaet, og stå opp mot hetsen.

– Jeg vet at jeg ikke går under av det, så om jeg kan stå opp for at samtalen kommer frem i lyset, så synes jeg det er en sunn ting. Det er verdt det, sier han.

LEVERER: Braathen med sammenlagtkula i slalåm, som toppet en fantastisk sesong for hans del.

Man lurer kanskje på hvordan Braathen klarer å kombinere en toppidrettssatsing med arrangementer, reiser, musikk og kolleksjoner.

Mai måned ble viet til reiser – alpinisten var både innom Brasil, Venezia og Marokko. I de to første landene sto kommersiell jobbing på agendaen, mens Marokko var ferie.

– Det er en kunst å finne den balansen. Men det eneste jeg vet, er at jeg ikke hadde hatt noe balanse om jeg ikke hadde hatt en kontrast til idretten. Jeg merker jeg er mer avhengig av det enn andre idrettsutøvere. Min kontrast er å oppleve noe som er helt motsatt av kalendere og rammer, sier han.

Braathen tilbrakte lite tid i Norge mellom verdenscuprennene i sesongen som var. Basen var Paris, og det var det to årsaker til.

– Norge er logistikkmessig ganske møkk å ha med å gjøre som alpinist når det er Mellom-Europa og USA som er der mye av renn er. Paris er enklere, og så er det en fantastisk kontrast for meg å få de impulsene når man skal ha en pause i de få fridagene man får som alpinist. Og fra vinter og germansk-språklige mennesker, sier han og ler.

FARTSFYLT LIV: Lucas Braathen vil mer enn å bare være en skiløper.

Selv om skikarrieren er det Braathen fremdeles rangerer høyest i sitt liv, nekter han å la sin kreative side havne i bakerste rekke i månedene som kommer.

– Nå skal jeg først bruke litt dager i Oslo og fokusere på den harde treningen, og se venner som jeg ikke har sett på evigheter. Så skal jeg i bryllup i Toscana, og kanskje på Formel 1, og så er jeg uten tvil keen på noen musikkopplevelser, sier han.

