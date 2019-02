RÅSKINN: Aksel Lund Svindal ga alt nedover utfortraseen i Åre. I målområdet ble han hyllet av publikum. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT, AFP

Mot dobbelt norsk i Svindals siste renn

ÅRE/OSLO (VG) Aksel Lund Svindal (36) leverte varene i sitt siste renn som proff alpinist, men Kjetil Jansrud gjorde det enda bedre. Det holder etter alt å dømme til to norske på VM-pallen i Åre, og sannsynligvis også til gull og sølv.

To hundredeler skiller de to nordmennene etter at Svindal kjørte inn til tiden 1.20,00 i sitt aller siste renn som proff alpinist. Bak der er det over tre tideler til nærmeste konkurrent, østerrikske Vincent Kriechmayr.

– Vi kunne ikke drømt om noe bedre... En fantastisk avslutning av de to gutta. Vi får bare håpe at det holder, sier Kjetil André Aamodt for NRK.

Svindal løftet begge hendene i været og så opp mot himmelen etter å ha kommet i mål, og etterpå satt de to norske alpingigantene sammen på lederstolen og gliste og vinket til publikum.

Det ser også ut til å holde for de to.

Etter at de fleste kanonene har gjort sitt i Åre, er de to nordmennene fortsatt suverene i tet. Bare Hannes Reichelt, som står med startnummer 46 etter en protest, er ventet å kunne tukte Jansrud og Svindal.

Om de to norske holder seg som nummer én og to, blir det i så fall omvendt rekkefølge av OL-utforen i Pyeongchang. Samtidig blir det Jansruds første VM-gull i karrieren. Etter skuffelsen i super-G tidligere i mesterskapet gikk han langt i å avskrive seg selv i utforen.

arrow-right expand-left I junior-VM 2002 i Tarvisio i Italia tok han gull i kombinasjonen, sølv i super-G og bronse både i utfor og slalåm. Her sammen med Marc Berthod (til venstre) og Steven Nyman.

Dagens utforrenn var altså Aksel Lund Svindals aller siste som proff. Han debuterte i verdenscupen tilbake i 2002 og fikk sitt definitive gjennombrudd året etter.

To ganger har han vunnet totalcupen sammenlagt (2007 og 2009) og to ganger har han vunnet OL-gull. Det siste, utforgullet i Pyeongchang, var Norges første disiplinen i OL-sammenheng.

Fem ganger har han også gått til topps i VM-sammenheng, så det er kanskje ikke så rart at 36-åringen hylles nå som han legger skiene på hylla:

Hans første VM-gull kom for øvrig i 2007. Da vant han utforgull i Åre, altså samme sted og i samme disiplin som han avsluttet karrieren lørdag.

Svindals karriere har imidlertid ikke bare vært en dans på roser. Gang på gang har skader satt ham tilbake, der Beaver Creek-ulykken i 2007 og Kitzbühel-fallet i 2016 kanskje var de mest dramatiske.

I 2014 var uhellet ute med akillesen. Da trodde landslagskompisene hans at han fleipet.