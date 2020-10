UTE I KULDEN: Stefan Johansen er vraket fra Fulham-troppen. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

Stefan Johansen vraket fra Fulham-troppen

Landslagskaptein Stefan Johansen (29) er ikke blant de 25 spillerne som Fulham har tatt ut til spill i Premier League ut året.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er dårlig nyhet for nordlendingen. Og enda dårlige nyhet for det norske landslaget hvor han har vært landslagskaptein under Lars Lagerbäck siden svensken tok over Norge i 2017.

Stefan Johansen har hatt en svak start for nyopprykkede Fulham. Han har ikke spilt et eneste minutt i Premier League denne sesongen. En kamp på benken - mot Wolverhampton - er det nærmeste han har kommet. To kamper i ligacupen var det finnmarkingen (født i Vardø) fikk før han fikk den nedslående beskjeden i London-klubben i dag.

Saken oppdateres

Publisert: 20.10.20 kl. 19:01

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Aston Villa 4 4 0 0 12 – 2 10 12 3 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 4 Leicester City 5 3 0 2 12 – 8 4 9 5 Arsenal 5 3 0 2 8 – 6 2 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk