Sejersted på pallen for første gang: − Kan fort vinne kula

Han har vært skadet siden midten av januar. I dag var Adrian Smiseth Sejersted (26) tilbake med et smell.

Oppdatert nå nettopp

26-åringen avsluttet alpinsesongen i midten av januar på grunn av en seneskade i brystmuskelen etter et fall i Wengen.

I sitt comeback på dagens Super-G i Val d´Isere ble Smiseth Sejersted bare slått av Mauro Caviezel. En tidel skilte 26-åringen og sveitseren i mål. Dermed tok han sin første pallplass.

– Jeg er veldig rørt og sliter litt med å holde tårene tilbake. Nå håper jeg det holder helt inn, sier Sejersted til NRK vel vitende om at han har jublet for tidlig ved én anledning tidligere.

26-åringen er klar på at den «korte og enkle løypen» passet han bra. Dermed kunne han gi full gass hele veien.

– Jeg har jobbet mot dette i så mange år. Jeg er rørt, stolt og veldig glad.

Det er dette man drømmer om som liten og så klarer man å komme opp på pallen. Det er veldig kult.

I NRK-studio lot Kjetil André Aamodt seg imponere.

– Adrian var teknisk utrolig fin å se på i dag. Kjører han sånn resten av sesongen så kan han fort vinne kula i Super-G, konstaterer NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

– Det er godt å endelig se han på pallen. En ting er at han blir nummer to, men det er noe med måten han gjør det på. Det er solid. Det overrasker at han ikke gjør feil. Han er blitt mer erfaren og det er sterkt å komme tilbake etter en sånn skade og kjøre så bra på ski.

Aamodt er klar på at Kjetil Jansrud også lå an til en topplassering inntil han gjorde en stor feil tidlig i løpet.

Jansrud var 0,82 sekunder bak Caviezel i mål til en 6. plass. I målområdet var han fryktelig skuffet over feilen som gjorde at han ikke kunne kjempe om en seier i dag.

Aleksander Aamodt Kilde gjorde for mange feil nedover og var ett sekund bak sveitseren på en 12. plass.

Publisert: 12.12.20 kl. 11:23 Oppdatert: 12.12.20 kl. 11:39

