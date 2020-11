HØYT OPPE: Henrik Kristoffersen kom seg til finalen i fredagens parallellrenn. Foto: Giovanni Auletta / AP

Kristoffersen tangerte karrierebeste – knepent slått av Pinturault

Henrik Kristoffersen (26) jaktet karrierens 22. verdenscupseier og den første i et parallellrenn, men måtte se seg slått av Alexis Pinturault (29) i finalen.

Henrik Kristoffersen var én av fire nordmenn som kvalifiserte seg til kveldens renn i østerrikske Lech. Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath og Timon Haugan røk alle ut i åttendelsfinalen, mens Kristoffersen kjempet seg forbi Filip Zubcic, Stefan Luitz – som var raskest i kvalifiseringen – og Adrian Pertl på vei til finalen.

Der møtte han rivalen, franske Alexis Pinturault.

Kristoffersen har aldri tidligere vunnet et parallellrenn i verdenscupen, med en andreplass fra Alta Badia i 2017 som beste resultat på tolv tidligere forsøk. Pinturault vant på side et parallellrenn tilbake i 2012, og de to løperne gjorde seg klar for en svært spennende finale.

I den første av to omganger var det franskmannen som kom best i gang, og kom i mål 16 hundredeler foran nordmannen.

Dermed hadde franskmannen et lite forsprang før den avgjørende omgangen. Kristoffersen leverte en god finaleomgang og knappet innpå, men måtte se seg slått av 11 hundredeler til slutt.

VANT: Alexis Pinturault tok seieren i østerrikske Lech. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Sammen med Aamodt Kilde, er det ventet at Pinturault og Kristoffersen vil kjempe om seieren i verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Etter at Marcel Hirscher la opp foran 2019/2020-sesongen, var det Aamodt Kilde som var sterkest forrige sesong.

Etter seieren i Sölden i oktober var det Lucas Braathen som ledet totalverdenscupen, men han måtte se at både Kristoffersen og Pinturault tok seg forbi med fredagens poeng. Franskmannen leder nå verdenscupen sammenlagt 25 poeng foran Kristoffersen, med Braathen ytterligere 12 poeng bak.

Aamodt Kilde har på sin side fått en dårlig start på sesongen, med utkjøring i Sölden og 14. plass i fredagens parallellrenn. Han er med det allerede 132 poeng bak Pinturault før neste helgs to storslalåmrenn i Santa Caterina.

Braathen (nummer 18), Leif Kristian Nestvold-Haugen (nummer 21), Fabian Wilkens Solheim (nummer 34) og Rasmus Windingstad (nummer 35) klarte ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene.

Publisert: 27.11.20 kl. 19:08 Oppdatert: 27.11.20 kl. 19:21